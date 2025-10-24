กู้ภัยเร่งค้นหาร่างคนจมน้ำ ในพื้นที่สายบุรี หลังมีกระแสว่าเป็นเด็กสูญหาย แต่คนตกปลาบอกเป็นชายอายุ 30 กว่า
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสายบุรี รับแจ้งเหตุจากชาวบ้าน มีบุคคลจมน้ำสูญหาย ในพื้นที่บ้านตายง–กาปงสโต ตรงข้ามดับเพลิงสายบุรี บริเวณรอยต่อระหว่าง หมู่ 4 บ้านทุ่งเค็ต และหมู่ 5 บ้านบาเลาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โดยเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกู้ภัย และชาวบ้านในพื้นที่อยู่ระหว่าง เร่งค้นหาร่างของบุคคลที่สูญหาย ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อ-อายุผู้ประสบเหตุ
อย่างไรก็ตามจากการสอบถาม รับแจ้งว่าเป็นเด็ก แต่ชาวบ้านที่มานั่งตกปลา เล่าว่า ผู้สูญหาย เป็นชาย อายุ 30 ปี (ไม่ทราบชื่อ-นามสกุล) เดินลงน้ำ แล้วจมหายไป ซึ่งทางหน่วยงานอำภอ ประสานผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านช่วยสอดส่อง ตรวจสอบผู้ที่หายออกจากบ้าน เพื่อยืนยันข้อมูลผู้สูญสาย และง่ายต่อการค้นหาต่อไป