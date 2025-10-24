เจ้าหน้าที่ อส. ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต หน้ามัสยิดเมืองนราธิวาส ด้านเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจรายละเอียดในพื้นที่

นราธิวาส – เวลาประมาณ 19.30 น วิทยุ อ.เมืองนราธิวาส ได้รับแจ้งจาก วิทยุสื่อสาร ตร.เมืองนราธิวาส ว่ามีชาวบ้านถูกลอบยิงเสียชีวิต บริเวณหน้ามัสยิด ม.11 บ้านตะเจ๊ะ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส

สอบสวนทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายมาโซร แวกาเดร์ เป็น สมาชิก อส.เมืองนราธิวาส ที่ 2 หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ราสนธิกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ และนำศพไปชันสูตรศพที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ก่อนให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา

ขณะเดียวกันในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุน 1 ปลอก ซึ่งจะตรวจสอบและขยายผลต่อไป พร้อมทั้งจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้ง

