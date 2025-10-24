กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ปี 2568 (Local Award 2025) เชิดชูท้องถิ่น สร้างต้นแบบการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
วันที่ 24 ต.ค.2568 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ประจำปี 2568 Local Award 2025 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายสันติธร ยิ้มละมัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง) และ ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบรางวัลให้แก่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 275 รางวัล ครอบคลุมทั้งรางวัลจังหวัดขับเคลื่อนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง รางวัลจังหวัดที่ส่งเสริมพัฒนาการเป็นเลิศ และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่นใน 12 ด้าน อาทิ ด้านโรงเรียน ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน ด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และด้านน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน
นายทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวแสดงความยินดีกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล โดยย้ำว่า โล่รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเท เสียสละ และการทำงานที่ใกล้ชิดประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจะสนับสนุนท้องถิ่นให้เข้มแข็งต่อไป
ขณะที่ ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ อธิบดี สถ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบรางวัล Local Award จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลจากผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) และการประเมินท้องถิ่นศักยภาพสูง
(High–Potentiated Local Assessment: HPA)
เพื่อสะท้อนทั้งกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นต้นแบบการพัฒนาที่สามารถขยายผลในท้องถิ่นอื่นได้
พิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ประจำปี 2568 Local Award 2025 ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังตอกย้ำบทบาทสำคัญของท้องถิ่นไทยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง รางวัลทั้ง 275 รางวัลจึงไม่ใช่เพียงเกียรติยศ แต่ยังเป็นเครื่องขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสะท้อนเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป