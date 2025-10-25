พยัคฆ์ไพร บุกจับคาโรงไม้บริษัทดัง ยึดไม้สักเถื่อน 3,200 แผ่น มูลค่า 6 ล้าน เผย หากหลุดออกประเทศไทย มูลค่าจะสูงกว่า 3 เท่า เตรียมขยายผลเอาผิดทั้งขบวนการ
วันที่ 25 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่โรงไม้แปรรูปลักษณะอบไม้ของบริษัทแห่งหนึ่ง ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจสอบขบวนการลักลอบทำไม้เถื่อน เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยมี นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติ ชุด ฉก.ทส. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ สปฟ. กปม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปทส. ทำการตรวจยึดไม้สักแปรรูป จำนวน 3,200 แผ่น ปริมาตรประมาณ 40 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 5-6 ล้านบาท
พล.ต.ต.นันทชาติ กล่าวว่า ตามที่ นายคม ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ประจำชุด ฉก.ทส. ได้รับแจ้งจากสายข่าวที่เชื่อถือได้ว่าจะมีการลักลอบนำไม้สักเถื่อน จากท้องที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ลงมายังพื้นที่ภาคกลาง ชุดเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)
นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกันติดตามตรวจสอบกลุ่มขบวนการลักลอบทำไม้เถื่อน กระทั่งวันที่ 23-24 ต.ค.2568 ชุดพยัคฆ์ไพร ประสานการปฏิบัติกับตำรวจ กก.2 ปทส. ติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถบรรทุกเป้าหมาย จาก อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
จนมาถึงจุดที่รถบรรทุกดังกล่าว ได้จอดเพื่อลงไม้ ณ โรงค้าไม้แปรรูป (อบไม้) ในพื้นที่ ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อำนาจความเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายด้วยการป่าไม้ ขออนุญาตเข้าทำการตรวจสอบ
นายมานะ (ขอสงวนนามสกุล) คนขับรถบรรทุก ให้การว่า บริษัทฯขนส่ง นายจ้างของตน ให้ขนไม้สักดังกล่าว มาจากริมแม่น้ำเมย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มายังโรงค้าไม้แปรรูปแห่งนี้ โดยมีนายสิทธิศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) และ เป็นเจ้าของไม้ เพื่อส่งมอบไม้ให้กับบริษัทอีกแห่งหนึ่ง
จากการตรวจสอบเอกสารการได้ไม้ของไม้ ประกอบการให้ถ้อยคำของคนขับรถบรรทุก พบว่า มีข้อพิรุธหลายประการ และไม่สอดคล้องกับไม้สักแปรรูปที่ทำการตรวจสอบทั้งหมด เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไม้สักแปรรูป (ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจนับ จัดทำบัญชีไม้)
ซึ่งคำนวณคร่าว ๆ ประมาณ 3,200 แผ่น ปริมาตรประมาณ 40 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ 5-6 ล้านบาท แต่หากหลุดไปยังประเทศปลายทางจะมีมูลค่าสูง 2-3 เท่าจากราคาประเมินในประเทศ
พร้อมตรวจยึดรถบรรทุกพ่วง ทะเบียน ตาก และจะมอบให้ นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หน.หน่วยฯ พยัคฆ์ไพร นำแจ้งความกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปทส. ในวันนี้ ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการ
ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ประกอบมาตรา 73 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ทั้งนี้จะได้ขออนุมัติพนักงานสอบสวน นำของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ฉะเชิงเทรา2 (ดงมะนาว) อ.สนามชัยเขตต่อไป