กระบะขนแรงงาน ล้อหลุด รถแหกโค้งพุ่งลงข้างทาง มีผู้เสียชีวิตคาที่ 4 คน บาดเจ็บอีก 29 ราย
กาญจนบุรี – เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไทรโยค รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะตู้ หลุดโค้งพลิกคว่ำ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย บนถนนสาย 323 กาญจนบุรี – ไทรโยค ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 108 -109 ฝั่งขาเข้าตัวเมืองกาญจนบุรี หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จึงเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะตู้ทึบ ยี่ห้อ นิสสัน นาวาร่า สีบอรนซ์ พลิกคว่ำอยู่ริมถนน ชิ้นส่วนรถกระจายเต็มพื้นที่ กระเป๋าสัมภาระจำนวนมากตกกระจายในหลายจุด นอกจากนี้ยังพบร่างของผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ 3 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบราย โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์และพลเมืองดี ได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนคนขับรถฉวยหลบหนีไป
จากการตรวจสอบพบว่า รถกระบะตู้ทึบคันดังกล่าว เป็นรถของขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้ามาในไทย ก่อนเกิดเหตุได้ขับมุ่งหน้ามาจาก อ.ทองผาภูมิ ด้วยความเร็วสูง เมื่อมาถึงทางโค้งจุดเกิดเหตุ รถได้เกิดอุบัติเหตุล้อหลังซ้ายหลุด ทำให้เสียหลักแหกโค้ง พุ่งข้ามเลนพลิกคว่ำลงไปป่าข้างทางอย่างแรง จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก
ขณะที่ยอดล่าสุด พบว่ามีแรงงานต่างด้าวทั้งชายหญิง ได้รับบาดเจ็บจำนวน 29 ราย และเสียชีวิตรวม 4 ราย