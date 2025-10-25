ยายวัย 92 ปี ชาวพิมายเศร้า ถวายความอาลัย พระพันปีหลวง เล่าย้อนตอนอายุ 22 ปี เคยอุ้มลูกไปนั่งรอรับเสด็จฯ ทรงมีพระเมตตาตรัสถามว่า ลูกอายุเท่าไร
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.68 ภายหลังสำนักพระราชวังประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศต่างเศร้าโศกเสียใจ ถวายความอาลัยพระราชีนีพันปีหลวงอย่างสุดซึ้ง
นางเกิด ชินสุข อายุ 92 ปี ชาวบ้านใหม่สามัคคี ม.16 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมื่อปี พ.ศ.2498 ไปรับเสด็จฯ พระองค์ท่านและในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้ง 2 พระองค์ ที่อุทยานประติศาสตร์พิมาย ทรงเสด็จฯ มาเยี่ยมเยียนราษฎรชาว อ.พิมาย ซึ่งตอนนั้นตนมีอายุ 22 ปี อุ้มลูกชายตัวเล็กๆ ไปนั่งรอรับเสด็จฯ ด้วย
ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอุ้มลูกมาด้วย ก็ทรงมีพระเมตตาเดินเข้ามาถามว่า ลูกอายุเท่าไร ตนตอบไปว่า อายุได้ 6 เดือน มีคนเดียว พระองค์ทรงยิ้ม ทรงพระสิริโฉมอย่างมาก ในหลวงก็เช่นกัน มีโอกาสเห็นทั้ง 2 พระองค์แบบใกล้ๆ รู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างมาก
ซึ่งปัจจุบันประชาชนชาวพิมายที่นั่งรอรับเสด็จฯ อยู่ด้วยกันเสียชีวิตไปหมดแล้ว เหลือเพียงตนแค่คนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ และยังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 2 พระองค์ไม่รู้ลืม เพราะเลี้ยงลูกมาทั้งหมด 6 คน ดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทำให้มีอยู่มีกิน จนสามารถเลี้ยงดูลูกทั้ง 6 คนได้อย่างไม่ลำบาก
“ตอนนี้ลูกบางคนก็ไปรับราชการ ส่วนลูกชายตัวเล็กที่อุ้มไปรับเสด็จฯ ด้วย เคยทำอยู่การไฟฟ้าฯ ตอนนี้อายุ 70 ปีแล้ว เป็นข้าราชบำนาญ ทุกวันนี้ยังระลึกถึงทั้ง 2 พระองค์โดยตลอด และเมื่อทราบข่าวการสวรรคตของพระบรมราชินีนาถ ก็รู้สึกใจหาย ดิฉันและครอบครัวขอน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน” นางเกิด กล่าว
ด้าน นางประกากรอง พุฒกลาง อายุ 74 ปี ข้าราชครูบำนาญ อ.พิมาย กล่าวว่า “หลังจากทราบข่าวการสวรรคต ก็เชื่อว่าประชาชนชาวไทยคงรู้สึกใจหายกันทั้งประเทศ เพราะพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกสิ่งทุกอย่างให้ไว้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง ทำให้พสกนิกรของพระองค์ได้มีกินมีใช้
โดยเฉพาะโครงการต่างๆ ของพระองค์ ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยให้พสกนิกรอยู่ดีกินดี เป็นที่ประจักษ์และรู้สึกซาบซึ้งกันทั่วโลก ตนและครอบครัวต่างรู้สึกใจหายกับการสูญเสียในครั้งนี้ ดิฉันและชาวไทยทุกคนขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” นางประกากรอง กล่าว
ด้านนางดาวประกาย แซ่ตั้ง อายุ 54 ปี แม่ค้าขายอาหารอยู่ในตลาดจอแจ เขตเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย กล่าวว่า “ตนรักและเทิดทูนพระบรมราชินีนาถและพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อย่างมาก มักจะเห็นทั้ง 2 พระองค์เสด็จไปทุกๆ ที่ ชาวไทยจึงรักทั้ง 2 พระองค์มาก ตนยังนึกถึงคำที่พระองค์ท่านได้สอนไว้ ให้คนไทยรักสามัคคีกันมากๆ ทุกวันนี้ยังน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมิรู้ลืม