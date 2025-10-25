ญาติร่ำไห้ดีใจ! ‘น้องมิว’ สาววัย 19 หนีข้ามมาฝั่งไทยได้แล้ว หลังถูกหลอกไปทำงานปอยเปต ขณะนี้ถูกเจ้าหน้าที่ ตม.ตราด ควบคุมตัวอยู่
อุดรธานี – คืบหน้าจากกรณี น้องมิว อายุ 19 ปี ชาวอ.บ้านดุง หลังเรียนจบชั้น ปวช. ได้หางานทำเพื่อช่วยพ่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางบ้าน แต่กลับถูกแม่ที่หย่าร้างกับพ่อไปนานตั้งแต่เด็ก ๆ ติดต่อหางานให้ สุดท้ายโดนหลอกไปทำงานที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา หลังเป็นข่าว หลายหน่วยงานต่างประสานงานกัน เร่งให้การช่วยเหลือ ทั้งน้องมิว และสาวไทยคนอื่น ๆ ที่ถูกหลอกไปทำงาน
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า น้องมิว ได้หนีข้ามฝั่งจากประเทศกัมพูชามายังฝั่งไทย ให้ทหารไทยช่วยเอาไว้ได้ที่ จ.ตราด โดยขณะนี้อยู่ในความดูแลของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตราด
ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปพบกับ นายกังวาน และ นายอาทิตย์ ลุงและน้าชายน้องมิว โดยทั้งสองอยู่ในอาการสุดดีใจหลังรู้ข่าวหลานสาวหนีจากประเทศกัมพูชาข้ามมาอยู่ประเทศไทยแล้ว
นายอาทิตย์ เล่าว่า เมื่อคืนนี้ทราบว่า น้องมิว หนีจากประเทศกัมพูชาข้ามมาฝั่งไทยได้ ตอนนี้อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ ทราบว่ามีคนแจ้งความดำเนินคดี น้องมิว เป็นบัญชีม้า กำลังถูกส่งตัวไปที่อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี แม้น้องจะถูกดำเนินคดี แต่ก็ดีใจที่น้องกลับมาไทยได้
ร.อ.ธนณัฏฐ์ ลิ้มเอกนันท์ รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า เคสของน้องมิว ทราบว่าอยู่ที่ จ.ตราด น่าจะเป็นทหารตามแนวชายแดน ช่วยเหลือน้องออกมาได้
ส่วนน้องน้ำเต้า ที่ถูกทหารกัมพูชาจับกลับไปขณะหลบหนีเข้าประเทศไทย ตอนนี้ทางเรากำลังเช็กว่าติดอยู่คุกในเรือนจำจริงหรือเปล่า ติดคุกในข้อหาอะไร หากหลบหนีเข้าเมืองก็ไม่หนักมาก ทราบว่ามีคนไทยติดคุกที่นั่นเยอะเหมือนกัน ล่าสุดวันนี้ น้องน้ำเต้า ได้โทรมาหาแม่บอกว่า ขอเงิน 1,000 บาทเพื่อเอาไว้ซื้อข้าวกิน คนเป็นแม่ก็โอนเงินให้ทันทีด้วยความเป็นห่วงลูกสาว