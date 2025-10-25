หนุ่มจบไม่ลง ตามราวีอดีตแฟนสาว ง้อไม่ยอมคืนดี ขี่จยย.ประกบ ถีบจนคว่ำ ชักมีดแทงทั่วร่าง อาการสาหัส เผยเคยเข้าไปกวนในไลฟ์ฝ่ายหญิงจนขายของไม่ได้
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 25 ต.ค.68 ศูนย์กู้ชีพปราการ ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทง รถจยย.ล้มคว่ำอยู่บนถนนสายศรีวารีน้อย ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูที่ใกล้เคียงไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพบ น.ส.ปิยนันท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี นอนร้องขอความช่วยเหลือ มีบาดแผลถูกแทงตามร่างกายหลายแผล อาการสาหัส จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล นอกจากในนี้ในที่เกิดเหตุยังพบมีดทำครัวปลายแหลมด้ามหักตกอยู่ที่พื้น
ขณะที่คนที่เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า เห็นคนก่อเหตุขี่รถจยย.ประกบฝ่ายหญิงแล้วลงมาจากสะพาน จากนั้นฝ่ายชายก็ถีบฝ่ายหญิงล้ม ก่อนจะใช้มีดแทงไปหลายแผล หลังจากนั้นจึงหลบหนีไป
ด้าน นายกฤษดา เพื่อนสนิทที่อยู่ข้างห้องกับผู้บาดเจ็บ กล่าวว่า คนก่อเหตุเป็นแฟนเก่าของคนเจ็บ ซึ่งเลิกกันไปเกือบ 2 เดือน ผู้ชายมาตามขอคืนดีแต่ผู้หญิงไม่ยอม เมื่อประมาณเดือนที่แล้วผู้ชายเอาน้ำมันมาราดรถจยย.ของผู้หญิง ฝ่ายหญิงจึงไปแจ้งความเอาไว้ แต่ฝ่ายชายก็ยังโทรมาก่อกวน คาดเกิดจากความหึงหวง
ตอนนี้คนเจ็บตอนนี้ยังอยู่ห้องไอซียู ยังพอมีสติ ส่วนตัวรู้จักคนก่อเหตุมาประมาณ 3 เดือน แต่ไม่สนิท มาตอนหลังทราบว่า ทางผู้หญิงขายของออนไลน์ และผู้ชายมาก่อกวนทางไลฟ์ตอนขายของ ทำให้ไม่มีคนกล้าเข้ามาซื้อ ผู้ชายเคยเข้ามาบอกในไลฟ์ของผู้หญิงว่า “จะฆ่าตัวตาย” อะไรทำนองนี้ เท่าที่รู้คนก่อเหตุออกจากงานได้ 2-3 วันแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ทำงานเป็น รปภ. เบื้องต้นตำรวจจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป