กู้ภัยแม่โจ้ พบ รถยนต์ตกเขื่อนแม่กวง พบร่างคนขับถูกมัดติดกับเบาะ! โดยนักประดาน้ำ เตรียมชักลากรถขึ้นมา เพื่อให้ตำรวจสืบสวนต่อไป

เมื่อเวลา 08:20 น วันที่ 26 ต.ค.2568 หน่วยกู้ภัยแม่โจ้ รายงานว่าพบ รถยนต์ตกปริงเวย์ บริเวณเขื่อนแม่กวง เบื้องต้นทีมประดาน้ำภาค 5 ร่วมกับกู้ภัยแม่โจ้ ลงตรวจสอบพบชาย 1 ราย อายุ 34 ปี เป็นชาวบ้านในพื้นที่ อ.สันทราย มีเชือกมัดติดกับเบาะรถ

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ถ่ายคลิปเพื่อเป็นหลักฐานให้กับตำรวจ และเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับกู้ภัยท่านอื่นๆ โดยทีมประดาน้ำ พร้อมอุปกรณ์ รถยกสูงชักลาก เบื้องต้นพบรถที่จมแล้ว และพบคนขับถูกมัดติดกับเบาะ กำลังดำเนินการยกรถคันดังกล่าวขึ้นมา

