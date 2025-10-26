ศธ. แจงดราม่า งดงานรื่นเริงในสถานศึกษา 1 ปี ยันกิจกรรมการเรียน–บอลจตุรมิตร ยังจัดได้ แต่ขอโปรดใช้ดุลยพินิจพิจารณา ให้ สำรวม เหมาะสม ช่วงไว้ทุกข์

26 ต.ค. 68 – นายสุเทพ แก่งสันเทีย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงกรณี ศธ.ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งหน่วยงาน องค์กรในสังกัด ศธ. และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ทุกข์ และงดจัดงานรื่นเริง สังสรรค์ เป็นเวลา 1 ปี ส่งผลให้เกิดดราม่า ผู้ปกครองมองว่า นานเกินไป ขอเป็น 30 วัน หากงดจัดจะทำให้เด็กขาดโอกาสเรียนรู้-สัมผัสวันสำคัญ เช่น คริสมาสต์ ปีใหม่ สงกรานต์ ว่า

ตามที่มีการขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมที่มีบรรยากาศรื่นเริงในสถานศึกษา เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงขอเรียนชี้แจงความหมาย และขอบเขตของกิจกรรมดังกล่าวดังนี้

1. กิจกรรมที่ขอความร่วมมือให้งดจัดหมายถึง งานสังสรรค์ที่ไม่เป็นทางการ และงานบันเทิงที่มีความครื้นเครง เช่น งานสังสรรค์ศิษย์เก่า, งานแสดงความยินดีในวาระต่างๆ, งานเลี้ยงรับ-ส่ง, หรือการแสดงดนตรี และคอนเสิร์ต เป็นต้น

2. กิจกรรมที่ยังคงดำเนินการได้ กิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร

ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า 3. แนวทางการปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการต่อ ถึงแม้ว่ากิจกรรมตามข้อ 2 จะยังสามารถจัดได้ตามปกติ แต่เนื่องจากอยู่ในห้วงเวลาแห่งความอาลัย จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานโปรดใช้ดุลยพินิจพิจารณา ถึงความเหมาะสมของรูปแบบและบรรยากาศในการจัดกิจกรรม โดยเน้นความเรียบร้อย สงบ และ สำรวม เพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด

“กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียน หรือแม้กระทั่งกิจกรรมลูกเสือ สามารถทำได้ตามปกติ รวมถึงประเด็นการจัดประเพณีฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ของ 4 โรงเรียน ที่ประกอบไปด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก็ยังจัดแข่งกีฬาประเภทดังกล่าวได้ตามปกติ เพราะถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้เรียน” นายสุเทพ กล่าว

