ยายวัย 72 เผยภาพเคยรับเสด็จ พระพันปีหลวง ปีติพระมหากรุณาธิคุณ ทรงส่งครูช่วยสอนชาวบ้านปั้นตุ๊กตาชาววัง สร้างรายได้จนเป็นอาชีพหลัก
วันที่ 26 ต.ค. 2568 ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ผู้สื่อข่าวได้เข้าพบนางรุจี วิตตรานุรักษ์ อายุ 72 ปี สมาชิกศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ บุคคลในภาพที่เคยเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางรุจี เปิดเผยว่า เมื่อก่อนพื้นที่บางเสด็จประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง การทำนาไม่ค่อยได้ผลดีนัก การปั้นตุ๊กตาชาววังนับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน จนเป็นอาชีพหลักของบางคนไปแล้ว ตอนที่ตนเป็นลูกเสือชาวบ้านเคยรับเสด็จ และตามเฝ้ารับเสด็จที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
นางรุจี กล่าวต่อว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับชาวบ้านบางเสด็จเป็นอย่างมาก ทรงส่งครูมาช่วยสอนให้ชาวบ้านปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินเหนียว ทรงช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำมีรายได้มากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มชาวบ้านให้มีความรัก ความสามัคคี พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงเมตตาชาวบ้านบางเสด็จอย่างมาก ทุกพระองค์ได้เสด็จมาที่บางเสด็จทุกพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง
สำหรับศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดท่าสุทธาวาส เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นพื้นที่แสดงผลงาน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสาธิตปั้นตุ๊กตาชาววัง ชั้นบนเป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการ บอกเล่าความเป็นมาของชุมชน เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ มาที่บางเสด็จ
โดยในปี 2519 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ มาที่บางเสด็จได้เห็นความทุกข์ยากของราษฎรที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วม ทรงมีพระราชดำริให้นำครูมาฝึกอบรมชาวบ้านให้มีความรู้เรื่องการปั้นตุ๊กตาชาววัง และก่อตั้งศูนย์ตุ๊กตาชาววังขึ้น
ปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ปั้นตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญา และยังเป็นงานศิลปหัตถกรรม ที่ได้สืบทอดจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง