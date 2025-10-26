ผลการเลือกตั้งนายก อบต.ท่าตูม ไม่เป็นทางการ อดีตนายกฯ คะแนนทิ้งห่างคู่แข่ง รักษาแชมป์สำเร็จ พบคนทำผิดกฎหมายแอบบันทึกภาพในคูหาเลือกตั้ง
เมื่อเวลา 21.05 น.วันที่ 26 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (อบต.) อย่างไม่เป็นทางการ พบมีผู้ไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 60.39 บัตรดี 92.22 บัตรเสีย 2.04 บัตรที่ไม่ได้เลือกผู้สมัครผู้ใด 5.74
ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เบอร์ 1 นายอนุชิต ศิลปะกิจโกศล คะแนน 804 อันดับที่ได้เลือกตั้ง 3 , เบอร์ 2 นายโยธิน พงษ์อ้อ คะแนน 8,773 ลำดับคะแนนที่ได้ 1 และเบอร์ 3 นายคณิณพัชญ์ อัมพุชศศิภัณ ได้คะแนน 2,034 อันดับ 2 คาดจะรู้ผลคะแนนอย่างเป็นทางการประมาณ 22.30 น.
ขณะที่ก่อนหน้านี้ ทางพล.ต.ต.สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสงค์ ศิริทิพย์วานิช รอง ผบก. พ.ต.อ.มงคล โท้เป๋า ผกก.สภ.ศรมหาโพธิ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี(กกต.) ได้ลงพื้นที่มายังหน่วยเลือกตั้งที่ 15 ภายในอาคารอนุบาลโรงเรียนโป่งไผ่ หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
หลังจากได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง พบว่ามีบุคคลเป็นหญิง 1 ราย ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพ และวิดีโอบัตรลงคะแนน คู่กับบัตรประจำตัวของพี่ชายที่พิการทางการได้ยิน ภายในคูหาลงคะแนน ซึ่งเป็นการกระทำต้องห้ามตามกฎหมายการเลือกตั้ง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และจากกล้องวงจรปิด พบว่า หญิงรายดังกล่าวได้บันทึกภาพบัตรประชาชน และหมายเลขที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินทำเครื่องหมายลงคะแนน ภายหลังเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยตรวจพบหลักฐานในโทรศัพท์แล้วจริง จึงเชิญตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.ศรีมหาโพธิ
ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี กล่าวว่าหลังจากได้รับรายงาน สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า หญิงผู้ถูกกล่าวหาให้การว่า ไม่ทราบว่าการบันทึกภาพในคูหาเป็นสิ่งต้องห้าม และยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวข้องกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่อย่างใด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (อบต.) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ย่านนิคมอุตสาหกรรม 304 ที่มีโรงงานมากกว่า 1,000 แห่ง มีงบสนับสนุนและจัดเก็บรวมมากกว่า 200 ล้าน/ปี
โดยก่อนหน้านี้ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย แฉผ่านเพจ “โครงการกล้องเทพ” อบต.ท่าตูม งบราคากว่า 25 ล้านบาท ให้ตรวจสอบ กล้องวงจรปิด อบต.ท่าตูม กล้อง ตัวละ 5.5 หมื่น ตู้ 2.4 หมื่น เสา 1.5 หมื่นค่าเชื่อมต่อสัญญาณ จุดละ 23,000 บาท ค่าเดินสาย จุดละ 27,000 บาท 61 จุด และโครงการ สถานีวัดคุณภาพอากาศ 3.2 ล้านติดถี่ยิบ 1 ตำบล 62 จุด ๆละประมาณ 52,000 บาทมาก่อน ซึ่งทาง ป.ป.ช.ปราจีนบุรีได้ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว อยู่ระหว่าง ปปช.-สตง.กำลังตรวจสอบ เป็นข่าวครึกโครมเสนอผ่านสื่อมวลชน