กู้ภัยระดมพลค้นหาลุงพร หลังหายตัวนานกว่า 3 วัน พบเป็นศพในป่าลึก

พบลุงพร เป็นศพในป่า หลังญาติแจ้งหายตัวไปนานกว่า 3 วัน จนท.กู้ภัยระดมพลค้นหากว่า 6 ชั่วโมง หลังเจอเบาะแสรถกระบะ และเสียงโทรศัพท์มือถือ
จากกรณีที่นายพโน หวันกวัะ หรือลุงพร อายุ 62 ปี ได้หายตัวไป ในป่าเขต อ.เด่นชัย จ.แพร่ เมื่อ 3 วันที่ผ่านมา
วันที่ 26 ต.ค.2568 สมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญ ได้รับการประสานงานจากญาติผู้สูญหาย ว่าได้พบรถกระบะผู้สูญหาย อยู่ในป่าหลังศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเด่นชัย เข้าไปลึกกว่า 5 กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบรถกระบะ ทะเบียน บน 718 แพร่ ซึ่งเป็นของผู้สูญหาย ชื่อนายพโน หวั่นกั๊วะ อายุ 62 ปี จอดทิ้งไว้ริมทางเข้าป่า และมีถุงเสื้อผ้า สำหรับเปลี่ยน และอุปกรณ์ซ่อมเครื่องตัดไม้
เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญ จึงได้เริ่มภารกิจ ค้นหาตัวผู้สูญหาย จากละแวกดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป โดยมี สมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญ, กลุ่มรถวิบากเอ็นดูโร่, กลุ่มเอ็นจอยเอ็นดูโร่, กลุ่มแม่จั๊วะเอ็นดูโร่, กลุ่มจำบอนเอ็นดูโร่ และรถกว่า 10 คัน ออกค้นหาผู้สูญหาย
จนกระทั่งถึงเวลา 18.00 น.เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ของผู้สูญหายที่ญาติโทรตาม จึงเดินตามเสียงเข้าไป พบเสื้อผ้าของผู้สูญหาย ถูกถอดวางไว้ริมน้ำห้วยเล็กๆ คาดว่าถอดไว้อาบน้ำ เจ้าหน้าที่จึงทำการค้นหาไปทางทิศตะวันตกอีก 100 เมตร ก่อนจะพบร่างผู้เสียชีวิต อยู่ในสภาพนอนหงาย จึงดำเนินการเรียกตำรวจร้อยเวร แพทย์เวร มาชันสูตรที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าหัวใจล้มเหลวเฉียยพลัน และได้นำร่างผู้เสียชีวิต กลับสู่ภูมิลำเนา ดำเนินพิธีการทางศาสนาต่อไป