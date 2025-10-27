ระทึกกลางดึก พระราม 2 อีกแล้ว ปูนซีเมนต์ทรุดตัวกะทันหัน ไหลลงมากองบนถนน ทำจราจรติดหนึบ เจ้าหน้าที่เร่งนำทีมช่าง-รถเครนเข้าทำการแก้ไข

วันที่ 27 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ในกลุ่ม ข่าวสารสมุทรสาคร (Samut Sakhon News) เป็นภาพไซต์งานก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 บริเวณหน้าตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร มีปูนซีเมนต์ที่ยังไม่แข็งตัว ไหลทะลุลงมาบนถนน เจิ่งนองบนพื้นถนน ขวางการจราจร ทำให้ขณะนั้นรถติดนานหลายชั่วโมง

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าวระบุว่า “เวลาประมาณ 01.55 วันที่ 27 ตุลาคม จุดก่อสร้างได้เกิดอุบัติเหตุ ปูนที่ใช้ก่อสร้างถนนทางด่วน ได้ทรุดตัวลงกะทันหัน

ขณะนี้รถสัญจรติดขัด จึงไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากปูนในที่จุดเกิดเหตุ ไหลลงมายังพื้นถนน โชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ

ขณะนี้ทางทีมช่างได้เรียกเจ้าหน้าที่ และ รถเครน เพื่อเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว จุดเกิดเหตุ หน้าทางเข้าบริเวณจุดกลับรถมอเตอร์ไซค์, ตลาดทะเลไทย”

