โปรยทาน 4 แสน งานกฐินวัดดัง คนหลายพันร่วมบุญ ได้เงินนำเลขท้ายไปเสี่ยงโชค

โปรยทาน 4 แสน งานกฐินวัดสว่างอารมณ์ คนหลายพันร่วมบุญ ได้เงินนำเลขท้ายไปเสี่ยงโชค หากถูกรางวัลเตรียมนำกลับมาทำบุญที่วัด
วันที่ 27 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่วัดสว่างอารมณ์ แคแถว ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีงานทอดกฐินสาธุชนมาร่วมพิธีนับพันคน โดยจัดพุ่มกฐิน นับหลายสิบพุ่มมาร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินในครั้งนี้ โดยมีนางมาลี อายุ 75 ปี จากจังหวัดปฐม เป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสาธุชน อ.นครชัยศรี
โดยในช่วงเช้า 09.09 น. สาธุชนที่นำพุ่มกฐินรวมตัวกันที่ด้านหน้าพระอุโบสถ แห่พุ่มกฐิน 3 รอบ โดยไม่มีแตรวง กลองยาว และนางรำฟ้อนรำหน้าขบวน เป็นไปอย่างเรียบง่าย สาธุชนที่มาร่วมในการทอดกฐินครั้งนี้ ต่างแต่งชุดขาวดำ บางรายก็ผูกโบว์สีดำทำให้บรรยากาศไม่คึกคักเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
หลังจากแห่ผ้ากฐินแล้ว ได้รวมตัวกันที่ศาลาประกอบพิธี ด้านข้างศาลาการเปรียญ เพื่อทำพิธีมอบผ้าพระกฐิน และพุ่มกฐิน โดยมีพระสงฆ์ 4 รูป ประกอบพิธีและรับผ้ากฐินและพุ่มกฐิน เมื่อเสร็จสิ้นในช่วงเที่ยง หลวงพ่อแป๊ะ ประกาศว่าในช่วง 14.00 น.นางมาลี เจ้าภาพกฐินครั้งนี้ จะมอบเงินถวายให้หลวงพ่อแป๊ะ โปรยทานให้กับสาธุชน จำนวน 4 แสนบาท
โดยจัดทำพับไว้ซึ่งมีธนบัตร 1,000 , 500 , 100 ,50 ,20 บาท ใส่ในถึงพลาสติกเปล่า ขนาด 20 ลิตร 3 ถัง ขึ้นรถกระเช้าที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว เตรียมไว้แล้วโปรยลงมาให้สาธุชนที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นสิริมงคลทั้งผู้ถวายและผู้ที่ได้รับไป พร้อมกับถวายเงินผ้ากฐิน 4 แสนบาท
หลังจากที่หลวงพ่อแป๊ะประกาศ เทศบาลรับช่วงต่อประกาศออกเสียงตามสาย เชิญชวนผู้ยากไร้และประชาชนทั่วไป มายื้อแย่งโปรยทาน เมื่อประกาศไปได้แค่ครึ่งชั่วโมง ชาวบ้าน ผู้ยากไร้ คนพิการ ต่างเดินทางมาวัด กว่า 3 พันคน
เมื่อถึงเวลาหลวงพ่อแป๊ะขึ้นกระเช้ารถที่เทศบาลตำบลขุนแก้ว เตรียมไว้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศให้ระวังพวกมิจฉาชีพที่แฝงตัวมา ฉกฉวยของมีค่าในระหว่างแย่งทาน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.นครชัยศรี กว่า 20 นาย มาคอยสังเกตดูแลความเรียบร้อย เมื่อถึงเวลาโปรยหลวงพ่อแป๊ะได้โปรยลงมาโดยรถกระเช้าสูง 10 เมตร เมื่อโปรยต่างยื้อแย่งกันอย่างสนุกสนาน
จากการสอบถามชาวบ้านที่มาแย่งเงินโปรยทาน จากหลวงพ่อแป๊ะ เช่น น.ส.วาสนา อายุ 47 ปี เข้าแย่งขณะหลวงพ่อแป๊ะโปรยทาน ได้มา ถึง 4 ห่อ มีฉบับละ 1,000 บาท 1 ใบ ฉบับละ 100 บาท 2 ใบ และฉบับละ 50 บาท 1 ใบ เผยว่า ดีใจที่มาร่วมงานกฐินครั้งนี้ ได้ทั้งบุญและได้โชคพร้อมกันไปในตัว จะเอาเลขท้ายของธนบัตรไปเสี่ยงโชค
นายเกียรติ อายุ 53 ปี ชาวสามพราน เป็นอีกหนึ่งที่ได้แย่งเงินโปรยทานได้มา ฉบับเดียว เป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท เผยว่าดีใจเช่นกัน ไม่นึกว่าจะได้ธนบัตรฉบับละพัน ถือว่ามางานนี้ได้บุญ จะเอาเลขท้าย 225 ของธนบัตรไปซื้อลอตเตอรี่ถ้าถูกจะมาทำบุญให้วัด
ส่วน น.ส.มุกดา อายุ 32 ปี ชาวนครชัยศรี มาทอดกฐินและเข้าแย่งเงินโปรยทาน ได้ธนบัตรฉบับละ 100 บาท 2 ใบ ฉบับละ 50 บาท 1 ใบ ดีใจมากจะนำไปขึ้นไว้บนหิ้งพระ ถือว่าเป็นบุญกุศล
โดยชาวบ้านที่มาร่วมงานเกือบทุกคนได้ธนบัตรขวัญถุง ต่างนำธนบัตรที่แย่งได้มาโชว์และแสดงความดีใจกันถ้วนหน้า