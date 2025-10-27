พบจดหมาย 4 แผ่น เผยปม มัคนายก-ภรรยา ถูกยิงดับ 2 ศพสลดในบ้าน ด้าน พยานใกล้ชิด เล่าวันมาปรึกษา เตือนให้ค่อย ๆ คิด ช็อกหลังรู้ข่าว

วันที่ 27 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุสลดภายในบ้านพักหลังหนึ่ง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภาชี พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นางจำเนียร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 66 ปี ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเบอร์ 12 และ นายไพโรจน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นมัคนายกวัดแห่งหนึ่ง ถูกยิงด้วยปืนชนิดเดียวกัน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด ที่สภ.ภาชี พ.ต.อ.สุวิชา ชั้นงาม ผกก.สภ.ภาชี ให้ข้อมูลว่า ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมกับเชิญพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวน

จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจพบจดหมายเป็นกระดาษขนาด A4 จำนวน 4 แผ่น เขียนด้วยปากกา ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นลายมือของนายไพโรจน์ ภายในจดหมายเขียนบรรยายปัญหาภายในครอบครัวกับนางจำเนียรภรรยาที่สะสมมานาน

รวมถึงหนี้สิน ปัญหาสุขภาพที่เริ่มป่วย จึงเกิดความเครียด ก่อเหตุดังกล่าว เพื่อไม่ให้ไปก่อกรรมกับใครอีก ขอจบกรรมที่กระทำเอง ในส่วนหนึ่งของจดหมายนายไพโรจน์ได้ระบุข้อความสำคัญเอาไว้ว่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก” (กั ม มุ นา วัต ต ติ โล โก) แปลว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”

พยานจากบุคคลใกล้ชิด ยืนยันว่า นายไพโรจน์ แค่มาปรึกษา และบ่นเรื่องปัญหาครอบครัวให้ฟัง ซึ่งตนเองก็ได้ให้กำลังใจ และให้ค่อย ๆ คิด โดยไม่คิดว่าจะมาตัดสินใจก่อเหตุสลดแบบนี้ ทางลูกสาวของผู้เสียชีวิตไม่ติดใจในสาเหตุของการเสียชีวิต

