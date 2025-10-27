ไม่ยกเลิก เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา 2568 ปรับเพิ่มชื่องาน-ปรับรูปแบบงาน ขอความร่วมมือผู้เร่วมงานสวมเสื้อผ้าไม่ฉูดฉาด ส่วนร้านค้าลงทะเบียนในต้นเดือน พ.ย. 2568

วันที่ 27 ต.ค. 2568 เพจเฟซบุ๊ก สายตรงนายกเบียร์ พัทยา โพสต์ระบุว่า สิ่งที่ผมได้ประชุมและสรุปในวันนี้เกี่ยวกับการจัดงาน เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี 2568

1.ปรับเพิ่มชื่องาน เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา ชื่อว่า แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์ “The Light of Eternal Royalty”

2.การแสดงโขน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์โขนเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “โขน” ซบเซาลง จึงมีพระราชเสาวนีย์ “ถ้าไม่มีใครดู ฉันจะดูเอง”

3.บนเวทีจัดให้มีพิธีการและกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

4.ก่อนเริ่มโชว์ ผู้ชมได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

5.การแสดงเปิดด้วยพลุชุด แสงแห่งความจงรักภักดี สถิตในใจนิรันดร์ “The Light of Eternal Royalty”

6.เชิญชวนคนไทย คนต่างชาติร่วมใส่ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ (ติดริบบิ้นดำ) และการขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานสวมเสื้อผ้าคุมโทนไม่ฉูดฉาด

7.การแสดงของวงออเครสตร้า ซิมโฟนี่ โดยบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงประจำพระองค์เพลงพระราชนิพนธ์และภาพพระกรณียกิจของพระองค์ท่าน

8.ตั้งจุดแสดงการถวายอาลัย และการรวมภาพพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทย และในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

9.ชมการแสดงพลุนานาชาติจาก 5 ประเทศ

10.ร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มจะมีให้ลงทะเบียนในต้นเดือน พ.ย. 2568

ติดตามประกาศทางเพจ PR PATTAYA

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
3

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
4

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
5

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
6

สส.ประชาชน ชี้รัฐบาลพลาดมาก 'อนุทิน' เซ็น MOU แรร์เอิร์ธ เสียเปรียบสหรัฐฯ อย่างหนัก
7

ตร.เร่งหาสาเหตุ หลังพบมัคนายกวัด-ภรรยาถูกยิงดับ 2 ศพในบ้าน
8

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
9

หวานมาก นนกุล โพสต์คลิปอวยพรวันเกิด แอฟ ทักษอร ทำแฟนสาวยิ้มเลย
10

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศ 9 ครั้งแล้ว ขึ้น-ลงผันผวน ร่วงลงอีก