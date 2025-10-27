กรมธรณี เตือน 15 จังหวัด เฝ้าระวังดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก จากฝนตกหนักต่อเนื่อง ขออาสาสมัครเฝ้าระวัง-ติดตามสถานการณ์ เตรียมรับมือกับสถานการณ์
วันที่ 27 ต.ค.2568 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเหตุดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ประกอบกับมีพื้นที่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจก่อให้เกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้า โดยเฉพาะ 15 จว. ได้แก่
- ประจวบคีรีขันธ์
- ชุมพร
- ระนอง
- พังงา
- ภูเก็ต
- สุราษฎร์ธานี
- นครศรีธรรมราช
- กระบี่
- ตรัง
- พัทลุง
- สตูล
- สงขลา
- ปัตตานี
- ยะลา
- นราธิวาส
โดยข้อมูลของ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า ภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง และพังงา ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง
เนื่องจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลอันดามันตอนบน
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยที่อาจจะขึ้นได้
โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากมีสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความมั่นใจและให้คำแนะนำเบื้องต้นกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย