นฤมล แจ้ง บอร์ดสกสค. ไฟเขียวสรรหา ผอ.องค์การค้าฯ ตั้งทีม หนุนความก้าวหน้าอาชีพศึกษานิเทศก์ ย้ำมีบทบาท พัฒนาระบบการศึกษา อย่างมาก
27 ต.ค. 68 – นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า
ที่ประชุม สกสค. เห็นชอบการสรรหา ผู้อำนวยการองค์การค้าฯ โดยจากนี้จะมีการจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหา เพื่อเสนอให้ที่ประชุม สกสค.พิจารณา เพื่อประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาต่อไป ส่วนเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์กลางสกสค.นั้น ไม่ได้มีการหารือ เพราะกระบวนการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวได้เตรียมข้อมูลจัดส่งไปที่ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) เพื่อนำเข้าบรรจุในระเบียบวาระของการประชุมครม. ในเร็วๆ นี้
นางนฤมล กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของศธ. ในภูมิภาคนั้น ที่ประชุมได้หารือถึงเส้นทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เนื่องจาก ศธ. อยากดูแลให้บุคลากรกลุ่มนี้ได้มีความมั่นคงในวิชาชีพของตัวเองมากขึ้น เพราะศึกษานิเทศก์ มีบทบาทต่อการพัฒนาระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก อีกทั้งศึกษานิเทศยังปฎิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ
ดังนั้น ตนจึงคิดว่า ควรจะดูแลความก้าวหน้าในอาชีพศึกษานิเทศก์ให้มีความมั่นคง เพื่อสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ทำงานด้านการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งที่ประชุม จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด สำหรับพิจารณาและศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางความก้าวหน้าวิชาชีพศึกษานิเทศก์อย่างตรงจุด
“ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีข้อเสนอให้ไปศึกษาแนวทางความก้าวหน้าเส้นทางวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ก่อน เพราะที่ประชุมก็มีความคิดเห็นที่หลากหลาย เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่อยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวนมากถึง 4,400 อัตรา
ขณะที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีอยู่เพียง 35 อัตรา และในส่วนของสอศ. ตำแหน่งนี้จะถูกตัดคืนไป เนื่องจากไม่มีโครงสร้างตำแหน่งศึกษานิเทศก์อยู่ในกฎหมายของอาชีวะ ส่วนสำนักงานปลัดศธ.มีอยู่ 700 กว่าอัตรา
ดังนั้นที่ประชุมจึงขอไปศึกษาแนวทางร่วมกัน แต่สิ่งสำคัญดิฉันคิดว่า เราจะต้องฟังเสียงสะท้อนของศึกษานิเทศก์ด้วย ซึ่งเราไม่อยากจะละทิ้งกลุ่มศึกษานิเทศก์ เพราะแต่ละครั้งที่กระทรวงออกนโยบายอะไรไปก็มักจะไปที่ข้าราชการกลุ่มอื่นๆ แต่กลุ่มศึกษานิเทศก์ก็จะถูกรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแล” นางนฤมล กล่าว