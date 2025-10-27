ระทึกกลางตลาด ยายขับเก๋ง คันเร่งค้าง พุ่งชนชายวัย57 ตัวอัดติดรั้วเหล็ก อาการสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัย เร่งช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 27 ต.ค. 2568 ร.ต.อ.ฐานิต ที่ภักดี รองสว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งพุ่งชนคนเดินเท้า อัดติดอยู่กับรั้วตาข่ายเหล็ก ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบริเวณหลังร้านสะดวกซื้อตลาดเช้าสัตหีบ ตรงข้ามโรงเรียนบ้านสัตหีบ อ.สัตหีบ หลังรับแจ้งจึงรุดตรวจสอบพร้อมทีมกู้ชีพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อ นายอำนวย อายุ 57 ปี สภาพมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณศีรษะ อาการสาหัส ถูกอัดติดอยู่ระหว่างรั้วตาข่ายเหล็กกับรถยนต์เก๋ง โตโยต้า โซโรน่า สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน ขค 2356 ชลบุรี เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ส่วนคนขับรถเก๋งทราบชื่อ นางบุญทัน อายุ 64 ปี อยู่ในอาการตกใจ ให้การเบื้องต้นว่า ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถมาซ่อมโทรศัพท์มือถือในตลาดเช้าสัตหีบ ระหว่างกำลังจะขับรถกลับบ้าน คันเร่งเกิดค้าง ทำให้รถพุ่งไปชนคนเดินเท้าที่อยู่ข้างทาง จนร่างกระเด็นไปอัดติดกับรั้วเหล็กดังกล่าว โดยยืนยันว่าไม่ทราบว่ารถเกิดขัดข้องอะไรขึ้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมส่งตัวคนขับไปตรวจอาการและรักษา เนื่องจากมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจ ก่อนจะเชิญตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป