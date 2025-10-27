เช็กวงจรปิด เร่งล่าไอ้เหี้ยม บุกปาดคอสาวพม่าสาหัส คาห้องน้ำที่ว่าการอำเภอแม่สอด พบเป็นชายอายุ 18-20 ปีเศษ แจ้งสกัดตามแนวชายแดน หวั่นหลบหนีออกนอกประเทศ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 ต.ค. 2568 พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด จ.ตาก รับแจ้งเหตุหญิงสาวถูกชายใช้มีดปาดคอได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในห้องน้ำเก่า ข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตำรวจสายตรวจพร้อมตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.แม่สอด และฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุเป็นห้องน้ำเก่า ติดหอประชุมอำเภอแม่สอ ดโดยจะเปิดใช้งานเฉพาะช่วงมีงานประชุมเท่านั้น ภายในห้องน้ำที่เป็นพื้นที่ลับสายตาคน พบรอยคราบเลือดจำนวนมากบนพื้นห้องน้ำ และพบรอยเลือดไหลเป็นทางยาวจนมาถึงถนนทางออกประตูที่ว่าการอำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นร้านค้าสวัสดิการ

 

พบ น.ส.จูจู อายุ 21 ปี ชาวเมียนมา สภาพลำคอถูกมีดหรือของมีคมเป็นแผลฉกรรจ์ เลือดไหลนองอาการสาหัส เจ้าหน้าที่และพลเมืองดีต้องรีบช่วยเหลือนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สอด ขณะนี้อาการยังสาหัส แพทย์ต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิด

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุประมาณ 18-20 ปีเศษ รูปร่างหน้าตาดี ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างด้าว สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ สวมกางเกงขาสั้นสีดำ สวมรองเท้าแบบรองเท้าวิ่งกีฬา และสวมหมวกแก๊ปสีดำ คนร้ายแอบติดตามเหยื่อเข้าไปที่ห้องน้ำเก่า ใช้เวลาก่อเหตุไม่กี่วินาที จากนั้นคนร้ายได้รีบวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็ว

ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า น.ส.จูจู มาทำงานเป็นพนักงานในร้านกาแฟภายในร้านค้าสวัสดิการอำเภอแม่สอดได้ประมาณ 1 เดือน และเป็นหญิงสาวหน้าตาดี ก่อนเกิดเหตุ น.ส.จูจู ได้เดินไปเข้าห้องน้ำ ซึ่งประตูทางเข้าออกของห้องน้ำจะมัดด้วยลวดและปิดไว้ มีเพียงพ่อค้าแม่ค้าเท่านั้นที่ใช้ห้องน้ำแห่งนี้ ส่วนประชาชนที่มาติดต่อราชการจะใช้ห้องน้ำภายในอาคารที่ว่าการอำเภอแม่สอด

ห้องน้ำจุดเกิดเหตุ สาวพม่าถูกปาดคอสาหัส

เนื่องจากห้องน้ำดังกล่าวเป็นจุดลับสายตา คาดว่าคนร้ายอาจจะเดินวนเวียนดูลาดเลาหรือคอยดูพฤติกรรมของเหยื่อที่มาใช้ห้องน้ำบริเวณดังกล่าว กระทั่งสบโอกาสใช้อาวุธมีดที่เตรียมมาด้วยเข้าไปก่อเหตุปาดคอหญิงสาวได้รับบาดเจ็บ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นไว้คือ 1.คนร้ายหวังจะชิงทรัพย์ แต่ช่วงเกิดเหตุหญิงสาวไม่ได้พกทรัพย์สิน เนื่องจากวางไว้ที่ร้านกาแฟ หรือประเด็นที่ 2.คนร้ายอาจจะรู้จักหญิงสาวรายนี้และอาจจะเข้ามาพูดคุยเจรจาเรื่องบางอย่าง แต่หญิงสาวอาจจะขัดขืนจนคนร้ายก่อเหตุหวังฆ่าปิดปาก แต่ยังไม่ตัดประเด็นอื่นๆ ซึ่งขณะนี้หญิงสาวผู้เสียหายยังอาการสาหัสและไม่สามารถให้การได้

ทั้งนี้ ตำรวจ สภ.แม่สอด ได้ส่งรูปภาพคนร้ายไปยังจุดตรวจทั่วพื้นที่แนวชายแดน จ.ตาก โดยเน้นเส้นทางแนวชายแดน เพื่อป้องกันคนร้ายหลบหนีข้ามชายแดน ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างไล่ล่าอย่างเร่งด่วนแล้ว

