หนุ่มหมดสติ ดับคาพวงมาลัยกลางถนน เพื่อนช็อกหนักนั่งมาด้วยกัน ประคองรถเข้าข้างทาง

หนุ่มหมดสติ ดับคาพวงมาลัยขณะขับรถกลางถนน เพื่อนช็อกหนักนั่งมาด้วยกัน ประคองรถแทน เข้าข้างทาง
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 ต.ค.68 ร.ต.อ.วรุตม์ ภูมิภักดิ์ รองสว. (สอบสวน) สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในรถ บริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าช่องทางด่วนเลนขวา กม.41+200 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวช รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งไฟฟ้า ยี่ห้อ BYD หมายเลขทะเบียน กก 9191 ลพบุรี จอดอยู่ช่องเลนขวา บริเวณที่นั่งคนขับพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อคือ นายอนุพงษ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้าย จึงรวบรวมรายละเอียดที่พบไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
จากการสอบถาม นายกิตติเวทย์ อายุ 42 ปี เพื่อนที่นั่งมาด้วยกันบอกว่า ตนกับผู้เสียชีวิตกำลังขับรถไปเอารถให้เจ้านายที่ กทม. โดยขับรถมาจาก จ.ลพบุรี ซึ่งรถคันที่จะไปเอานั้นเจ้านายไว้ใจผู้เสียชีวิตเป็นคนขับคนเดียว และตนต้องขับรถคันนี้กลับมา
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตเกิดช็อกหมดสติไป ซึ่งรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าตนก็พยายามประคองพวงมาลัยและเอามือค่อยๆ ไปกดเบรก กระทั่งจอดเข้าข้างทางได้ สำหรับผู้เสียชีวิตมีโรคหัวใจอยู่แล้ว และโชคดีที่พลเมืองดีขับรถตามมาปิดท้ายให้ และให้ตนโทรแจ้ง 191
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ส่งศพไปชันสูตรที่นิติเวช รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง ก่อนประสานญาติมารับศพกลับไปดำเนินการตามพิธีทางศาสนาต่อไป