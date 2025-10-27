ญาติเศร้า พบร่างแล้ว 1ใน2 ฝีพาย เรือแข่งล่ม งานประจำปี กลางแม่น้ำมูล เร่งค้นหาอีก1 กู้ภัยพบร่างลอบห่างจากจุดเกิดเหตุ 5 กิโลเมตร
วันที่ 27 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่ เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ เจ้าค้นหาร่างนายเพ็ญเพชร ทองหย่อน อายุ 25 ปี และนายวีรนันท์ ลาภจิตร อายุ 19 ปี ซึ่งเป็นฝีพายที่จมน้ำสูญหาย จากเหตุเรือแข่งล่มกลางแม่น้ำมูล ในงานแข่งเรือประจำปีอำเภอท่าตูม เมื่อวันที่ 25 ต.ค ที่ผ่านมา โดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าได้พบร่างที่สูญหาย 1 ใน 2 รายแล้ว ห่างจากจุดเรือล่มประมาณ 5 กิโลเมตร
โดยร่างของผู้สูญหายได้ลอยไปติดอยู่ข้างๆตลิ่งแม่น้ำมูลสภาพนอนคว่ำหน้า ยังไม่ทราบว่าเป็นร่างของนายเพ็ญเพชร หรือ นายวีรนันท์ ต้องรอทางเจ้าหน้าที่เข้าชันสูตรศพก่อน โดยมีครอบครัวของของผู้สูญหาย ทั้ง 2 ครอบครัว ต่างร้องไห้ด้วยความเสียใจ เหล่าบรรดาญาติพี่น้องที่มาด้วยต่างเข้ามาโอบกอดปลอบใจคุณแม่และครอบครัวผู้สูญเสีย บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เบื้องต้นจากการชันสูตรพบบัตรประชาชนในกระเป๋าสตางค์ ทราบชื่อคือนายวีรนันท์ อายุ 19 ปี จนท.จึงได้นำร่างไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ก่อนจะได้นำศพผู้เสียชีวิตมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ส่วนผู้สูญหายอีกรายที่เหลือ เจ้าหน้าที่ยังต้องเร่งดำเนินการค้นต่อไป