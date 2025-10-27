รวบอดีต สจ.สอบตก ขนยาบ้าล้านเม็ด เตรียมส่งลูกค้า พยายามหนีขับพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่ เผยหวังหาเงินไถ่ถอนจำนองที่ดิน

วันที่ 27 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ร่วมกันสกัดจับ นายพรชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ชาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ที่บริเวณสะพานเทพสุดาฯ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ หลังจากพยายามหลบหนี และขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย ก่อนถูกจับกุมตัวได้พร้อม นายทัศนะ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 38ปี ชาว อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ที่ทำหน้าที่ขับรถคอยดูต้นทาง

จากการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า บรรจุภายในกระสอบสีขาว 4 กระสอบ รวม 1,266,000 เม็ด คิดเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง 2 คนมาสอบปากคำ เบื้องต้น รับสารภาพว่า ขนยาบ้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งขายในพื้นที่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ และ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยได้รับค่าจ้างคนละ 50,000 บาท จากนั้นจึงควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

เบื้องต้นพบว่า นายทัศนะ เคยลงสมัครสมาชิกสภาจังหวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2567 แต่สอบตก ทำให้ต้องหาเงินไปไถ่ที่ดินของแม่ยายที่นำไปจำนองไว้เป็นเงินกว่า 160,000 บาท เพราะถูกแม่ยายทวงเงินและถามถึงโฉนดที่ดิน แต่ไม่มีเงินที่จะไปไถ่ถอนออกมา จึงหันมารับจ้างขนยาบ้า เพราะได้เงินค่าจ้างสูง แต่สุดท้ายถูกตำรวจจับกุมได้ดังกล่าว

