สาวเจ้าของร้านขายโทรศัพท์ น้ำใจงาม ทำเสื้อสีดำแจก สวมใส่ไว้ทุกข์ถวายความอาลัย เผย ตั้งใจทำดีถวายแด่สมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 27 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านจำหน่าย รับซ่อม โทรศัพท์มือถือ “เมโมบาย” ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาวเมทินี สุขกายา อายุ 40 ปี เจ้าของร้านได้จัดทำเสื้อสีดำ พร้อมสกรีนข้อความ “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป”เพื่อแจกให้กับประชาชนและ พ่อค้าแม่ค้า พนักงานร้านค้า ใส่ไว้เป็นไว้ทุกข์ ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีประชาชนและพ่อค้าแม่ค้า พนักงานมารับเสื้อ

นางสาวเมทินี เปิดเผยว่า ตนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำความดีเพื่อถวายแด่สมเด็จพระพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยเริ่มต้นจากการผลิตเสื้อดำจำนวน 130 ตัวแจกให้ประชาชนภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และเมื่อเห็นว่าประชาชนยังมีความต้องการ จึงได้สั่งผลิตเพิ่มอีก 300 ตัว เพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ตลาดแกรนด์ รวมยอดแจกทั้งสิ้น 430 ตัว

“อยากแสดงน้ำใจ เพราะบางคนอาจจะมีเสื้อสีดำไม่กี่ตัว เพราะต้องใส่ไว้ทุกข์แสดงความอาลัย หลายวัน บางคนมีงบจำกัดในการจัดซื้อ แบ่งภาระของแต่ละคนได้ เสื้อที่ทำขึ้นจึงอยากมอบให้ทุกคน ได้มีไว้ใส่ร่วมแสดงความอาลัย” นางสาวเมทินีกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ สะท้อนถึงความตั้งใจและความรู้สึกอันลึกซึ้ง

