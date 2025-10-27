สำนักงานพาณิชย์ เตือนพ่อค้า-แม่ค้า จำหน่าย ‘ชุดดำ’ ไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือขายราคาสูงเกินจริง มีโทษจำคุก-ปรับสูงสุด 1 แสน
เชียงใหม่ – นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดวโรรส ตลาดศิริวัฒนา ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ในช่วงการแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านราคาและต้นทุนสินค้าอย่างใกล้ชิด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าให้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวในราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนจริง และต้องแสดงป้ายราคาสินค้าชัดเจน
จากการสำรวจราคาเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ในพื้นที่ พบว่ายังไม่มีการปรับขึ้นราคา เสื้อยืดคอกลมราคาจำหน่ายตัวละ 99-150 บาท เสื้อโปโลราคาจำหน่ายตัวละ 159-199 บาท เสื้อเชิ้นแขนยาวจำหน่ายราคาตัวละ 199-299 บาท
นอกจากนี้ผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับร้านค้าให้ปิดป้ายแสดงราคา หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 กรณีไม่ปิดป้ายราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากจำหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควรหรือเอาเปรียบผู้บริโภค มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ