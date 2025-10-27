ชนสนั่นสี่แยกวัดใจ รถยนต์เก๋งรุ่น-สีเดียวกัน บวกกันยับกระเด็นตกคลอง เจ็บ 3 ตำรวจดูกล้องวงจรปิด พบว่ารถยนต์ทั้ง 2 คันต่างวิ่งกันมาด้วยความเร็ว
วันที่ 27 ต.ค.2568 พ.ต.ท.สามิตย์ โคยะธา สารวัตร(สอบสวน) สภ.เสาไห้ จ.สระบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกัน บริเวณสี่แยก หัวปลวก ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมรถกู้ชีพ รพ.เสาไห้ และเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี จุดโคกกระท้อน
ที่เกิดเหตุเป็นสี่แยกตัดผ่านคลองชลประทาน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสี่แยกวัดใจ พบรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ สีน้ำตาล ทะเบียน กอ 3831 สระบุรี สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ส่วนในคลองมีรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ สีน้ำตาล ทะเบียน กน 926 สระบุรี อีกคันซึ่งรถทั้ง 2คันยี่ห้อเดียวกันและสีเดียวกัน ตกลงไปอยู่ในคลองส่งน้ำ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน เป็นชาย อายุ 59 ปี อายุ 21 ปี และอายุ 68 ปี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 3 คน นำส่งรถกู้ชีพส่งรักษารพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ขณะที่ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่ารถยนต์ทั้ง 2 คันวิ่งกันมาด้วยความเร็ว เมื่อถึงสี่แยกแล้วพุ่งชนกันอย่างแรงส่งผลให้รถเสียหลักตกลงคลองส่งน้ำ ซึ่งจะได้สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินคดีทางด้านกฏหมายต่อไป