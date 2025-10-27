ชนสนั่นสี่แยกวัดใจ รถยนต์เก๋งรุ่น-สีเดียวกัน บวกกันยับกระเด็นตกคลอง เจ็บ 3 ตำรวจดูกล้องวงจรปิด พบว่ารถยนต์ทั้ง 2 คันต่างวิ่งกันมาด้วยความเร็ว

วันที่ 27 ต.ค.2568 พ.ต.ท.สามิตย์ โคยะธา สารวัตร(สอบสวน) สภ.เสาไห้ จ.สระบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกัน บริเวณสี่แยก หัวปลวก ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมรถกู้ชีพ รพ.เสาไห้ และเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี จุดโคกกระท้อน

ที่เกิดเหตุเป็นสี่แยกตัดผ่านคลองชลประทาน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสี่แยกวัดใจ พบรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ สีน้ำตาล ทะเบียน กอ 3831 สระบุรี สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ส่วนในคลองมีรถยนต์โตโยต้าคัมรี่ สีน้ำตาล ทะเบียน กน 926 สระบุรี อีกคันซึ่งรถทั้ง 2คันยี่ห้อเดียวกันและสีเดียวกัน ตกลงไปอยู่ในคลองส่งน้ำ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน เป็นชาย อายุ 59 ปี อายุ 21 ปี และอายุ 68 ปี

เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 3 คน นำส่งรถกู้ชีพส่งรักษารพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ขณะที่ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่ารถยนต์ทั้ง 2 คันวิ่งกันมาด้วยความเร็ว เมื่อถึงสี่แยกแล้วพุ่งชนกันอย่างแรงส่งผลให้รถเสียหลักตกลงคลองส่งน้ำ ซึ่งจะได้สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินคดีทางด้านกฏหมายต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
3

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
4

หนุ่มหมดสติ ดับคาพวงมาลัยกลางถนน เพื่อนช็อกหนักนั่งมาด้วยกัน ประคองรถเข้าข้างทาง
5

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
6

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
7

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
8

เปิดดวงชะตา 5 ราศี หลัง 26 ตุลาคม ดาวอังคารย้าย สมหวังกับสิ่งที่รอ
9

ด่วน! ตำรวจวิสามัญคนร้ายคดียาเสพติด เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ สน.ตลิ่งชัน
10

สส.ประชาชน ชี้รัฐบาลพลาดมาก 'อนุทิน' เซ็น MOU แรร์เอิร์ธ เสียเปรียบสหรัฐฯ อย่างหนัก