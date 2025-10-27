ตำรวจสระแก้ว เปิดปฏิบัติการตัดเส้นเลือดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่อเนื่อง บุกยึดเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์ (Sim Box) และอุปกรณ์จำนวนมาก พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดสังเกตสถานะการทำงานและเหตุขัดข้อง หรือถูกตรวจยึด โด
วันที่ 27 ต.ค.2568 พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว สั่งการให้ พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษฐิต รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พ.ต.อ.ดำรง เอี่ยมไพโรจน์ ผกก.สส.ภ.จว.สระแก้ว นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ข้าปฏิบัติการร่วมกับ ตำรวจ บก.สส.3 บก.สส.ภ.2 ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 ตำรวจ สภ.เมืองสระแก้ว และ ทหาร ร้อย คทร.ฉก.อรัญประเทศ เข้าตรวจค้นบ้านพัก เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
จากการเข้าตรวจค้น ไม่พบบุคคลอาศัยอยู่ภายในบ้าน แต่พบเครื่องส่งสัญญาณโทรศัพท์ (Sim Box) ซึ่งสามารถบรรจุซิมการ์ดได้ 128 ช่องต่อเครื่อง พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ซึ่งเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้เพื่อสังเกตสถานะการทำงานของเครื่อง หากเครื่องขัดข้อง จะมีผู้มาดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องให้กลับมาทำงานตามปกติ
โดยการเข้าตรวจค้นครั้งนี้ สืบเนื่องจากการขยายผลจากการตรวจยึด Sim Box เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่บ้านพักในพื้นที่ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ซึ่งพบว่า เป็นเครือข่ายเดียวกันและเชื่อมโยงกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ซึ่งมักใช้ห้องเช่าขนาดเล็ก ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน และกระจายเครื่องละจุดเพียง 1–2 เครื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการตรวจจับ
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย และเตรียมเสนอศาลจังหวัดสระแก้ว เพื่อออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในขบวนการคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายนี้ ซึ่งมีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนคนไทย ทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา