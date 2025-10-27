ตำรวจ ฝ่ายปกครองสมุทรสาคร บุกบ่อนไฮโลเข้ามาเปิดเล่นในพื้นที่อ้อมน้อย รวบนักพนันชาย-หญิงได้ 72 คน เงินนับแสน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 ต.ค.2568 ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รอง ผวจ.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผวจ.สมุทรสาคร สั่งการให้ นายบรรพต จันทรวงษ์ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอกระทุ่มแบน ประสานกับ พ.ต.อ.ภคิน ศิวเมธากุล รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร รรท.ผกก.สภ.กระทุ่มแบน พ.ต.ท.ชุมพร ฉัตร์สงวนชัย รองผกก.ป. และ นายวุฒิไกร สีสันต์ ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมวางแผนเข้าจับกุมนักพนันไฮโล ลักลอบเปิดเล่นพนันในพื้นที่ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ตามที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านจนนำไปสู่การเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีการลักลอบเข้ามาเปิดบ่อนการพนันจริง
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าปิดล้อมจับกุมได้นักพนันชาย-หญิงรวม 72 คน เป็น ผู้ชาย 26 คน หญิง 46 พร้อมของกลางเงินสด 40,000 บาท กับ ชิฟเงินสดอีก 40,000 บาท อุปกรณ์การเล่นพนันไฮโลอีกหลายรายการ รวมถึงกล้องวงจรปิดที่ถูกถอดซิมการ์ดออกไป คุมตัวนักพนันทั้งหมด พร้อมด้วยของกลางทุกรายการมาทำบันทึกการจับกุม ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ร.ต.อ.เขตรัฐ เปิดเผยว่า การเข้าจับกุมบ่อนการพนันครั้งนี้ มีประชาชนแจ้งเข้ามาว่า มีการลักลอบเข้ามาเปิดบ่อนเล่นการพนันไฮโลในพื้นที่แห่งนี้ จึงสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรสาคร สนธิกำลังร่วมกับตำรวจและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสืบสวนหาข้อเท็จจริง จนพบว่าเป็นจริงตามข้อร้องเรียนจึงนำไปสู่การวางแผนเข้าจับกุม บ่อนการพนันแห่งนี้มีลักษณะเป็นบ่อนวิ่งที่จะหมุนเวียนไปตามที่ต่างๆ และนัดแนะนักพนันเข้ามาเล่น
” ในส่วนของจ.สมุทรสาครนั้น ขอยืนยันว่าจะไม่ให้มีการพนันในทุกรูปแบบเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ได้สั่งการมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ ดำเนินการกวดขันกวาดล้างจับกุมอย่างเข้มข้น และไม่ใช่แต่แค่บ่อนพนันเท่านั้น แต่การพนันทุกรูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่ตู้คีบตุ๊กตาที่มีการจับกุมไปก่อนหน้านี้ ผู้ที่มีส่วนทำให้เกิดการเล่นการพนัน ก็จะต้องถูกจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ”