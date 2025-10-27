สุดอุกอาจ หนุ่มหึงโหด ควงปืนบุกยิงขบวนขันหมากเจ้าบ่าว ฉุนหญิงที่ตามจีบเปลี่ยนใจไปแต่งงาน ตำรวจรวบตัวได้ทียควัน
วันที่ 27 ต.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชยวาน จ.อุดรธานี รับแจ้งมีคนร้านใช้อาวุธปืนข่มขู่ที่งานแต่งงาน เหตุเกิดที่บ้านโนนม่วงหวาน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหวาน ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี หลังรับแจ้ง ร.ต.อ.เขมชาติ รวมวิเศษ รองสวป.สภ.ไชยวาน จึงนำกำลังไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบชาวบ้านที่รวมกลุ่มที่บ้านเกิดเหตุเป็นการเตรียมขบวนขันหมากแห่เจ้าบ่าว และในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้จำนวน 2 คน คือนายพิชัยภพ อายุ 20 ปี และนายเอ(นามสมมติ) อายุ 16 ปีพร้อมอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านขบวนขันหมากงานแต่งทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนม่วงหวาน หมู่ที่ 7 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เลยเกิดการเขม่นกับผู้ที่ร่วมขบวนงานแต่ง จึงได้ใช้อาวุธปืนที่พกมายิงใส่คู่กรณีแต่กระสุนด้านเลยยิงไม่ออก แล้วได้ขี่รถจักยานยนต์หลบหนีไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ออกติดตามผู้ก่อเหตุและจับกุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ จึงได้นำตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.รัฐพลชัย เพ็ญสงคราม ผกก.สภ.ไชยวาน ได้สวนผู้ต้องหามูลเหตุจูงใจที่ยิงใส่คู่อริในขบวนขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวว่าแค้นใจที่เจ้าสาวบ้านโนนม่วงหวานที่ตนหลงรักอยู่เปลี่ยนจะแต่งงานกับหนุ่มบ้านเพียปู่ ต.ไชยวาน จ.อุดรธานี โดยช่วงที่หนุ่มเพียปู่ไปจีบสาวบ้านโนนม่วงหวานก็ถูกกีดกันก่อกวนตลอด ฝ่ายสาวบ้านโนนม่วงหวานตัดสินใจแต่งงานกับหนุ่มบ้านเพียปู่เป็นเหตุให้หนุ่มโนนผักหวานไม่พอจึงขับขี่ จยย.ที่ขบวนแห่ขันหมากยิงเข้าใส่กบุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวโชคดีปืนไม่แตก