สุดอุกอาจ หนุ่มหึงโหด ควงปืนบุกยิงขบวนขันหมากเจ้าบ่าว ฉุนหญิงที่ตามจีบเปลี่ยนใจไปแต่งงาน ตำรวจรวบตัวได้ทียควัน

วันที่ 27 ต.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชยวาน จ.อุดรธานี รับแจ้งมีคนร้านใช้อาวุธปืนข่มขู่ที่งานแต่งงาน เหตุเกิดที่บ้านโนนม่วงหวาน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหวาน ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี หลังรับแจ้ง ร.ต.อ.เขมชาติ รวมวิเศษ รองสวป.สภ.ไชยวาน จึงนำกำลังไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบชาวบ้านที่รวมกลุ่มที่บ้านเกิดเหตุเป็นการเตรียมขบวนขันหมากแห่เจ้าบ่าว และในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้จำนวน 2 คน คือนายพิชัยภพ อายุ 20 ปี และนายเอ(นามสมมติ) อายุ 16 ปีพร้อมอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์

จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านขบวนขันหมากงานแต่งทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนม่วงหวาน หมู่ที่ 7 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เลยเกิดการเขม่นกับผู้ที่ร่วมขบวนงานแต่ง จึงได้ใช้อาวุธปืนที่พกมายิงใส่คู่กรณีแต่กระสุนด้านเลยยิงไม่ออก แล้วได้ขี่รถจักยานยนต์หลบหนีไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ออกติดตามผู้ก่อเหตุและจับกุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ จึงได้นำตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สุดอุกอาจ หนุ่มหึงโหด ควงปืนบุกยิงขบวนขันหมากเจ้าบ่าว ฉุนหญิงที่ตาบจีบเปลี่ยนใจไปแต่งงาน

สุดอุกอาจ หนุ่มหึงโหด ควงปืนบุกยิงขบวนขันหมากเจ้าบ่าว ฉุนหญิงที่ตาบจีบเปลี่ยนใจไปแต่งงาน

พ.ต.อ.รัฐพลชัย เพ็ญสงคราม ผกก.สภ.ไชยวาน ได้สวนผู้ต้องหามูลเหตุจูงใจที่ยิงใส่คู่อริในขบวนขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวว่าแค้นใจที่เจ้าสาวบ้านโนนม่วงหวานที่ตนหลงรักอยู่เปลี่ยนจะแต่งงานกับหนุ่มบ้านเพียปู่ ต.ไชยวาน จ.อุดรธานี โดยช่วงที่หนุ่มเพียปู่ไปจีบสาวบ้านโนนม่วงหวานก็ถูกกีดกันก่อกวนตลอด ฝ่ายสาวบ้านโนนม่วงหวานตัดสินใจแต่งงานกับหนุ่มบ้านเพียปู่เป็นเหตุให้หนุ่มโนนผักหวานไม่พอจึงขับขี่ จยย.ที่ขบวนแห่ขันหมากยิงเข้าใส่กบุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวโชคดีปืนไม่แตก

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
3

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 27 ตุลาคม 2568
4

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
5

หนุ่มหมดสติ ดับคาพวงมาลัยกลางถนน เพื่อนช็อกหนักนั่งมาด้วยกัน ประคองรถเข้าข้างทาง
6

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
7

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
8

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
9

เปิดดวงชะตา 5 ราศี หลัง 26 ตุลาคม ดาวอังคารย้าย สมหวังกับสิ่งที่รอ
10

ด่วน! ตำรวจวิสามัญคนร้ายคดียาเสพติด เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ สน.ตลิ่งชัน