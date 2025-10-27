เจ็บสาหัสทั้งคู่ หนุ่ม 24 ขี่จยย.ไม่มีไฟหน้าแซงรถกระบะขึ้นขวา ชนประสานงาจยย.ไม่มีไฟหน้าเหมือนกันที่กำลังขี่สวนทางมา หนุ่มใหญ่ 45 อาการโคม่า

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 27 ต.ค.2568 พ.ต.ท รังสรร วงสุพรรณ สารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนประสานงากัน บนถนนเงินผัน หมู่ 2 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสหมดสติ 2 ราย จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรา แล้วรุดไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุลักษณะเป็นถนน 2 เลนสวนกันไปมา พบร่างผู้บาดเจ็บเป็นชาย 2 ราย นอนอยู่ข้างถนน รายแรกอายุ 45 ปี นอนแน่นิ่งหมดสติอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีดำ ไม่มีไฟหน้ารถ และไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน สภาพพังยับเยิน

อีกรายอายุ 24 ปี บาดเจ็บบริเวณใบหน้า จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์สกู๊ปปี้ไอ สีแดง-ขาว ไม่มีไฟหน้ารถเช่นเดียวกัน พังเสียหายยับเยินเช่นกัน กู้ภัยนำตัวทั้ง 2 คนส่งรพ.พุทธโสธร

พยาน ระบุ ขี่รถจักรยานยนต์ ตามหลังรถกระบะมาก่อนมีรถจักรยานยนต์สีแดง-ขาว แซงขึ้นมาชนประสานงากับรถจักรยานยนต์สีดำที่ขับสวนมาพอดี ซึ่งคาดว่าต่างคนต่างไม่เห็นกัน เพราะรถทั้ง 2 คันไม่มีไฟหน้าชนประสานงากันอย่างจัง

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ก่อนสอบสวนผู้บาดเจ็บเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
3

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 27 ตุลาคม 2568
4

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
5

หนุ่มหมดสติ ดับคาพวงมาลัยกลางถนน เพื่อนช็อกหนักนั่งมาด้วยกัน ประคองรถเข้าข้างทาง
6

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
7

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
8

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
9

เปิดดวงชะตา 5 ราศี หลัง 26 ตุลาคม ดาวอังคารย้าย สมหวังกับสิ่งที่รอ
10

ด่วน! ตำรวจวิสามัญคนร้ายคดียาเสพติด เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ สน.ตลิ่งชัน