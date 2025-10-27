เจ็บสาหัสทั้งคู่ หนุ่ม 24 ขี่จยย.ไม่มีไฟหน้าแซงรถกระบะขึ้นขวา ชนประสานงาจยย.ไม่มีไฟหน้าเหมือนกันที่กำลังขี่สวนทางมา หนุ่มใหญ่ 45 อาการโคม่า
เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 27 ต.ค.2568 พ.ต.ท รังสรร วงสุพรรณ สารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนประสานงากัน บนถนนเงินผัน หมู่ 2 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสหมดสติ 2 ราย จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรา แล้วรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุลักษณะเป็นถนน 2 เลนสวนกันไปมา พบร่างผู้บาดเจ็บเป็นชาย 2 ราย นอนอยู่ข้างถนน รายแรกอายุ 45 ปี นอนแน่นิ่งหมดสติอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีดำ ไม่มีไฟหน้ารถ และไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน สภาพพังยับเยิน
อีกรายอายุ 24 ปี บาดเจ็บบริเวณใบหน้า จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์สกู๊ปปี้ไอ สีแดง-ขาว ไม่มีไฟหน้ารถเช่นเดียวกัน พังเสียหายยับเยินเช่นกัน กู้ภัยนำตัวทั้ง 2 คนส่งรพ.พุทธโสธร
พยาน ระบุ ขี่รถจักรยานยนต์ ตามหลังรถกระบะมาก่อนมีรถจักรยานยนต์สีแดง-ขาว แซงขึ้นมาชนประสานงากับรถจักรยานยนต์สีดำที่ขับสวนมาพอดี ซึ่งคาดว่าต่างคนต่างไม่เห็นกัน เพราะรถทั้ง 2 คันไม่มีไฟหน้าชนประสานงากันอย่างจัง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ก่อนสอบสวนผู้บาดเจ็บเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไป