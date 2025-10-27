สลด ลุงอสม.วัย 69 ออกมาวางอวนหาปลาในบ่อ หายไปนานภรรยาตามหา ก่อนพบเป็นศพจมน้ำดับ ลูกสาวร่ำไห้จนเป็นลม กู้ภัยเผยสาเหตุอะไรทำให้เสียชีวิต

เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่ 27 ต.ค.2568 ร.ต.อ.สหชาติ สังข์สม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร ได้รับแจ้งว่าคนมีจมน้ำเสียชีวิตภายในบ่อน้ำริมถนนสายดอนเมือง-หนองส้ม หมู่ 6 ตำบลวังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนเดินทางพร้อมกำลังและแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เร่งตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบว่ามีชาวบ้านและญาติผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นจำนวนมาก หน่วยกู้ภัยมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ ใช้กำลังหน่วยกู้ภัยทางน้ำ(นักประดาน้ำ) นำร่างผู้เสียชีวิต เป็นชายทราบชื่อภายหลังคือนายโรจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 69 ปี ขึ้นมาจากน้ำ สภาพไม่สวมเสื้อ นุ่งกางเกงขาสั้นสีดำ ญาติพยายามช่วยชีวิต โดยปั๊มหัวใจ ทำCPR แต่ไม่เป็นผล เนื่องจากจมน้ำเป็นเวลานาน ภรรยา ลูกๆและญาติต่างร่ำให้ จนทำให้ลูกสาวคนหนึ่งทำใจไม่ได้ ร่ำไห้จนเป็นลม หน่วยกู้ชีพกู้ภัยต้องนำขึ้นรถกู้ชีพ เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จากการสอบถามนางแป้น อายุ 67 ปี ภรรยาผู้เสียชีวิตและเพื่อนบ้านในที่เกิดเหตุ ทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ช่วงเย็นวันเกิดเหตุได้นำอวนเอ็นมาวางดักปลาบ่อที่อยู่ในสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นบ่อลึกประมาณ 2 เมตร บริเวณริมถนนสายดอนเมือง-หนองส้ม ไม่นานนางแป้นซึ่งเป็นภรรยา บ้านอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ ได้ออกมาตามหาไม่พบ เห็นเพียงรองเท้าและอวนจึงเอะใจ บอกลูกสาวและญาติมาช่วยหา พร้อมกับแจ้งหน่วยกู้ภัยให้งมหา ปรากฏว่าพบจมน้ำเสียชีวิตแล้ว

ด้านหน่วยอาสากู้ภัยทางน้ำ บอกว่าหลังจากรับแจ้งก็วางแผนเร่งค้นหา พบว่าร่างจมอยู่ในน้ำ มีความลึกประมาณ 2 เมตร สภาพมีหญ้าติดพันอยู่บริเวณขา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เวรลงความเห็นให้หน่วยกู้ภัยกู้ชีพน้ำร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลชุมพรฯ ก่อนนำร่างให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป และญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต

