คนร้ายบุกยิงเจ้าบ่าวดับกลางหมู่บ้าน ก่อนเข้าพิธีวิวาห์เพียงวันเดียว

คนร้ายก่อเหตุบุกยิงหนุ่มวัย 23 ว่าที่เจ้าบ่าวดับกลางหมู่บ้าน ในคืนก่อนเข้าพิธีวิวาห์วันเดียว พื้นที่บันนังสตา ยะลา ตร.เร่งสอบสวนหาสาเหตุ

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 27 ต.ค.2568 ร.ต.อ.สุริยา เกื้อดำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บันนังสตา ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุอำเภอบันนังสตา ว่ามีเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย บริเวณบ้านพัก หมู่ที่ 4 บ้านบันนังกูแว ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา จึงตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.อรรถพล กุลวงษ์มาณะโส ผกก.สภ.บันนังสตา และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และ ฝ่ายปกครอง

ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อภายหลังคือ นายซูไฮมี อายุ 23 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ทำการกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบหลักฐาน และเก็บปลอกกระสุนในบริเวณใกล้เคียง

เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่า นายซูไฮมี มีกำหนดจะเข้าพิธีแต่งงานในวันรุ่งขึ้น (28 ต.ค. 2568) แต่กลับมาถูกสังหารอย่างน่าเศร้าก่อนวันวิวาห์เพียงไม่กี่ชั่วโมง

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนพยานในพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุและตัวคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ พร้อมเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

