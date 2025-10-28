นครราชสีมา ชาวสวนเสิงสางทุกข์ ประสบปัญหา กล้วยหอมทอง เกรดส่งออกต่างประเทศ ล้นตลาด ตั้งแผงขายราคาถูก 5 หวี 100 บาท หวังได้ทุนคืน วอนรัฐเร่งช่วยด่วน รีบเพิ่มตลาดส่งขายตปท.
28 ต.ค. 68 – ที่ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เกษตรผู้ปลูกกล้วยหอมทองตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้รวมตัวกันนำกล้วยหอมทอง ออกมาตั้งแผงขายในราคาถูกที่ลานย่าโม
หลังประสบกับปัญหากล้วยหอมทองล้นตลาด โดยกล้วยหอมทองที่นำมาขายนั้น เป็นกล้วยหอมทองเกรดส่งออก ที่เกินโควต้าส่งออกไปต่างประเทศ และเกินโควต้าที่ส่งบริษัทภายในประเทศ ซึ่งเกษตรกรยอมขายในราคาถูก เพื่อหวังเอาทุนคืน โดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 3 หวี 100 บาท จนไปถึง 5 หวี 100 บาท ตามขนาดของหวี
สำหรับปัญหากล้วยหอมทอง ตำบลสุขไพบูลย์ ที่ประสบปัญหาล้นตลาดนั้น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้พยายามหาทางช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการเปิดพื้นที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดฯ ให้เกษตรกรสามารถนำกล้วยหอมทองมาวางขายได้ ก่อนที่จะขยายมายังพื้นที่ลานย่าโม
ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางจังหวัดฯ ได้ร่วมกับผู้มีจิตกุศล อุดหนุนกล้วยหอมทองของเกษตรกร กว่า 30 ตัน นำไปส่งมอบให้กับทหารชายแดนไทย – กัมพูชา ได้รับประทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวยังไม่หมดไป เพราะกล้วยหอมทองในพื้นที่ตำบลสุขไพบูลย์ ยังเหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ ผู้ว่าฯนครราชสีมา อนุญาตให้นำมาขายในพื้นที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดฯ และลานย่าโม
นางสาวชฏาพร เสาว์ทอง อายุ 40 ปี เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง บอกว่า ปัญหากล้วยหอมทองล้นตลาดในขณะนี้เริ่มดีขึ้นบ้าง หลังจากได้รับความช่วยเหลือจากทาง ผู้ว่าฯนครราชสีมา เปิดพื้นที่ให้นำกล้วยหอมมาขายแก้ผู้บริโภคโดยตรง แต่ยังเหลือกล้วยหอมทองที่อยู่ในสวนอีกเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญใกล้จะหมดเวลาที่ ผู้ว่าฯ โคราช เปิดพื้นที่ให้ขายกล้วยหอมทองถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้เท่านั้น
ทำให้เกษตรกร ต้องเร่งหาช่องทางการจำหน่าย โดยบางรายต้องขอให้ญาติที่อยู่ต่างจังหวัด นำกล้วยหอมทองออกไปช่วยขาย และอีกทางหนึ่งก็ให้ผู้นำชุมชนรวมตัวกันมาขอ ผู้ว่าฯนครราชสีมา ให้ช่วยขยายเวลาขายกล้วยหอมทอง ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดฯ และลานย่าโมอีกทางหนึ่ง
ซึ่งตนในฐานะเกษตรกร อยากวอนขอให้ทางรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ปัญหาเรื่องกล้วยหอมทองล้นตลาดในขณะนี้ อยากให้หาตลาดกล้วยหอมทองเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเร็ว