ถกสนั่น เทศบาลนครเชียงใหม่ พ่นสีดำทับดอกไม้ประดับไฟตกแต่งทั่วเมือง งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2568 เพื่อความเหมาะสม

วันที่ 28 ต.ค. 2568 รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วานนี้(27 ต.ค.68) เทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดยนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำทีมงานลงพื้นที่ตรวจติดตามการประดับตกแต่งตามจุดต่างๆ ทั่วตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 หรืองานลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่

โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการจัดประดับตกแต่งเมืองให้สอดคล้องเหมาะสมเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการใช้สีพ่นทับดอกไม้ประดับไฟที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ที่เคยเป็นสีสันสดใสให้เป็นสีดำ

พร้อมทั้งนำตัวการ์ตูนประดับไฟที่เคยตกแต่งไว้ออกไป ซึ่งทางเพจเฟซบุ๊ก “เทศบาลลนครเชียงใหม่” ได้มีการโพสต์เผยแพร่ภาพนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินดังกล่าว ในช่วงค่ำวันเดียวกัน

ทั้งนี้ปรากฏว่าภายหลัยจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ชาวเชียงใหม่และผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ท้วงติง พร้อมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและการดำเนินการดังกล่าวว่าได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนดีแล้วหรือไม่

สำหรับงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 นั้น กำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่ 4-6 พ.ย.68 ซึ่งล่าสุดทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์” เพื่อถวายพระเกียรติ และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยกิจกรรมที่ยังคงจัดให้มี ได้แก่ การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ,การประกวดการจัดซุ้มประตูป่า,การประกวดประดิษฐ์สะเปาล้านนา,พิธีขอขมาแม่น้ำปิง,การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา,การปล่อยกระทงสาย,พิธีตั้งธรรมหลวง,การประกวดกระทงฝีมือใบตอง–ดอกไม้สด และพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ขณะที่วันนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ มีกำหนดจัดการประชุมเพื่อสรุปแนวทางการปรับรูปแบบการจัดขบวนกระทงใหญ่ด้วย

