แรงงานสูงอายุ วอนรัฐบาลเดินหน้า เบี้ยผู้สูงวัย 1,000 บาทถ้วนหน้า หวังได้ก่อนยุบสภา สะท้อนได้เดือนละ 600 บาท ไม่พอต่อการดำรงชีพ
วันที่ 28 ต.ค.2568 น.ส.อรุณี ศรีโต หรือ ป้ากุ้ง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ และอดีตผู้นำแรงงานหญิง เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองนายกฯ ที่ดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เพื่อต้องการผลักดันเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาทถ้วนหน้า
ซึ่งเป็นเรื่องเดิมที่เคยเรียกร้องมาตั้งแต่รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ซึ่ง นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แต่ยังไม่สำเร็จ
“มันเป็นเรื่องเก่าที่รัฐบาลเดิมเห็นด้วย 1,000บาทถ้วนหน้า ที่มี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการ แล้วส่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มาแทน วันนั้น ร.อ.ธรรมนัส บอกว่าตอนหาเสียงบอกจะให้ 3,000 บาท ตอนนี้เราขอแค่ 1,000 บาท ตอนนั้นพอส่งเข้าคณะรัฐมนตรี ก็เหมือนรับทราบ เราก็นึกว่าผ่านแล้ว ก่อนจะหายไปเลยจนกระทั่งเปลี่ยนรัฐบาล“ ป้ากุ้ง กล่าว
น.ส.อรุณี กล่าวอีกว่า จะตามเรื่องนี้ต่อหลังจาก ร.อ.ธรรมนัส เป็นรองนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแล พม. ซึ่งรัฐมนตรีก็เป็นนายอัครา พรหมเผ่า น้องชาย ร.อ.ธรรมนัส
“ก็ลองตามดูก่อนยุบสภาเผื่อได้” น.ส.อรุณี กล่าว
ทั้งนี้หนังสือที่ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติส่งถึง ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนมากกว่าเด็กอายุต่ำ 15 ปีโดยประชากรผู้สูงอายุในปี 2565 มีมากถึง 12,116,199 คน คิดเป็น 18.3% ของประชากรทั้งหมด
โดยรัฐบาลได้ให้เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้าเดือนละ 600 บาทต่อคนต่อเดือน คิดเป็นรายได้วันละ 20 บาทต่อการดำรงชีพซึ่งไม่พอต่อการใช้จ่ายที่จำเป็นและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีฐานะยากจนขาดแคลน ผู้สูงอายุจึงมีเบี้ยยังชีพเป็นหลักในการดำรงชีพซึ่งน้อยเกินไป
หนังสือระบุว่าในปี 2567 กระทรวงพม.ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนสวัสดิการ มีมติให้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือน ต่อคนถ้วนหน้า ต่อจากนั้นศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ได้ติดตามความก้าวหน้าในมติเพิ่มเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง
ทราบว่าข้อมูลจาก พม.ได้ผ่านมติครม.แล้ว หลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนรัฐบาลในทางปฏิบัติยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเติมผู้สูงอายุยังคงรอเบี้ยยังชีพ 1,000 บาทถ้วนหน้า ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงนำเรียน ช่วยกรุณาติดตามผลักดันให้มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติผู้สูงอายุทั่วประเทศขอกราบชอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้