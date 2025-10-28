สายเขียว บุก สาธารณสุข ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. ทวงสัญญาแก้กฎหมายควบคุม “กัญชา” ชี้ผ่านมา 2 สัปดาห์เรื่องยังเงียบ! ย้ำ 4 ประเด็นหลัก
28 ต.ค. 68 – ที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายพงศ์ธร ตั้งบวรไพศาล ผู้ประสานงานเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เป็นผู้แทนเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เข้ายื่นหนังสือถึง นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอปรึกษาหารือต่อเนื่องกรณีกฎหมายว่าด้วยสมุนไพรควบคุม (กัญชา)
ระบุว่า ตามที่เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงฯ และอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นผู้ร่วมหารือกับเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ซึ่งการหารือเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 โดยมีประเด็นหารือหลักดังนี้
1. แก้ประกาศกระทรวงของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรมว.สาธารณสุข โดยการนำมาตรการคุ้มครองบุคคลในประกาศกระทรวงฉบับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรมว.สาธารณสุข กลับมาบังคับใช้ และแก้ไขให้ผู้ซื้อกัญชาในร้านแบ่งเป็น 2 ประเภท
2. แก้ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยเรื่องมาตรฐานการปลูก โดยสาระสาคัญคือ เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับมาตรฐานการปลูกอย่างหนึ่งอย่างใดที่กรมกำหนดแล้ว ไม่ต้องนำดอกกัญชาไปตรวจวิเคราะห์อีก
3. แก้กฎกระทรวงโดยยกเลิกรูปแบบที่ระบุว่าให้ร้านขายกัญชาเป็นสถานพยาบาล ด้วยรูปแบบร้านจำหน่ายสมุนไพรควบคุมให้ตรงกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
4. ในส่วนของ พ.ร.บ.กัญชา ขอให้มีการผลักดันร่าง พ.ร.บ.กัญชา ของกระทรวงสาธารณสุขเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติและส่งร่างสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
โดยการหารือร่วมกันได้ถกถึงแนวทางการแก้ไขและที่ประชุมมอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการแก้ประกาศตามที่หารือกัน โดยกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งในขณะนี้ได้เลยเวลาช่วง 2 สัปดาห์มาแล้ว ยังไม่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงใดจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ตามที่ตกลงกัน
เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย จึงขอประชุมหารือกับคณะชุดเดิม ซึ่งรองปลัดกระทรวงฯเป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการมอบหมายงานให้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ไปแก้ไขกฎหมายทั้ง 4 ประเด็น ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น.