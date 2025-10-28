สลด ลุง 60 ปี ป่วยทำงานไม่ไหว ญาติเหมารถ 6 ล้อ จากอุดรฯ พากลับบ้าน สุดท้ายไปไม่ถึง พบนอนเสียชีวิตอยู่ในรถ ตร.นำร่างส่งหาสาเหตุเสียชีวิต
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 ต.ค.2568 ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ แสนโท ร้อยเวรสอบสวน สภ.คลองหลวง รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในรถ บนถนนพหลโยธินขาออกช่องทางคู่ขนาน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.คลองหลวง เจ้าหน้าที่สายตรวจ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบ รถหกล้อ อีซูซุ สีเขียว ทะเบียนอุดรธานี จอดอยู่ข้างทาง ภายในรถพบสิ่งของสัมภาระและรถจักรยานยนต์ 2 คัน พร้อมกันนี้พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 รายทราบชื่อ นายเด่นนภา (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี นอนห่มผ้าอยู่ภายในรถ
สอบถาม น.ส.เพ็ญณี (สงวนนามสกุล) อายุ 66 ปี บอกว่า ตนเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิต ซึ่งตนพร้อมกับครอบครัวไปทำงานกรีดยาง ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา แต่ผู้เสียชีวิตมีอาการป่วยหลายโรคและทำงานไม่ไหว ญาติที่อยู่ จ.อุดรธานี จึงว่าจ้างรถให้มารับแล้วพากลับบ้าน
ซึ่งผู้เสียชีวิตได้นอนอยู่ในรถตลอด ก่อนจะทราบว่าน้องชายเสียชีวิตแล้ว แต่ระหว่างนั้นอยู่บนทางด่วนคนขับรถจึงค่อยๆขับรถลงมาจอดบริเวณริมถนนตรงจุดเกิดเหตุ
หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วจึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู นำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง