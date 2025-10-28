ขอนแก่น รับไฮซีซั่น ท่าอากาศยาน เปิดบริการ บินฟลายทรู ไป 17 ประเทศ เริ่ม 1 ธ.ค.นี้ รอลุ้นเปิดเที่ยวบินตรง กระบี่ หวังอำนวยความสะดวก ผู้โดยสาร บินครอบคลุมทุกภูมิภาค-ทุกชั่วโมง
ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับการประสานงานจาก สายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่กำหนดเตรียมการให้บริการและอำนวยความสะดวก ให้ผู้โดยสาร ที่จะสามารถเชื่อมต่อเที่ยวบินจากต่างประเทศ มายัง จ.ขอนแก่น ได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบาย ด้วยระบบไฟล์ทรู
โดยได้มีการหารือร่วมกับ ผู้แทน สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น, ด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ด่านตรวจพืชหนองคาย, ด่านกักกันสัตว์จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการดำเนินงานและสถานที่ตั้งของด่านตรวจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป
“ปัจจุบัน สายการบินไทยแอร์เอเชีย จังหวัดขอนแก่น ทำการบิน ขอนแก่น-กรุงเทพ จำนวนวันละ 9 เที่ยวบิน และ วันที่ 1 ธ.ค. นี้ จะเปิดให้บริการบินแบบฟลายทรู (Fly-Thru) ระหว่างประเทศ ขอนแก่น – ดอนเมือง – ไป 17 ประเทศ ควบคู่ดันกับการเปิดให้บริการในเส้นทาง ขอนแก่น-สุวรรณภูมิ, ขอนแก่น-เชียงใหม่ และ ขอนแก่น-ภูเก็ต ที่เปิดให้บริการทุกวัน
ขณะที่สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ซึ่งปัจจุบันทำการบิน 4 เที่ยวบิน และกำลังจะเปิดเที่ยวบินไปภูเก็ตและกระบี่ ซึ่งขณะนี้ทราบมาว่า อยู่ระหว่างจัดหาเครื่องบิน”
ว่าที่ ร.ต.อัธยา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้สายการบินไทย ยังคงทำการบิน ขอนแก่น-สุวรรณภูมิ วันละ 4 เที่ยวบิน และสายการบินไทยเวียตเจ็ต เปิดทำการบินเส้นทาง ขอนแก่น-สุวรรณภูมิ อีกวันละ 2 เที่ยวบิน เรียกได้ว่า สนามบินขอนแก่นนั้น มีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ให้บริการผู้โดยสารครอบคลุมทุกภูมิภาคทุกชั่วโมง และเฉพาะไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ สนามบินขอนแก่น มีผู้โดยสารมากถึง 415,160 คน มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการแบบไปและกลับรวม 32 เที่ยวบินต่อวัน
อย่างไรก็ตาม สำหรับการบินแบบฟลายทรู (Fly-Thru) ระหว่างประเทศ เป็นบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินของ AirAsia ที่จองเที่ยวบิน 2 ช่วง หรือมากกว่า ภายใต้รหัสจองเดียว โดยผู้โดยสารไม่ต้องไปรับกระเป๋า, เช็กอินใหม่, ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จุดแวะ (transit hub) กระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องจะถูกส่งถึงปลายทางสุดท้าย ผู้โดยสารไม่ต้องเข้า–ออกเขตผู้โดยสาร หรือผ่านด่านคนเข้าเมืองในจุดแวะ
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการใช้บริการได้ที่สายการบินฯ ที่ต้องการเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนด