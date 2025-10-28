ทนายพาผู้เสีย 11 ราย ร้อง อู่ดังปทุมธานี มูลค่าเสียหาย 35 ล้านบาท เจ้าของรถ 9 ล้านโอด ซ่อมมา 2 ปี ค่าซ่อม 3.2 ล้าน ตอนนี้ยังไม่ได้รถ
วันที่ 28 ต.ค.2568 นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพาผู้เสียหาย 11 ราย ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ที่นำรถเข้าซ่อมกับอู่ชื่อดังแห่งหนึ่ง ซึ่งในผู้เสียหายมีทั้งกรณีที่นำรถออกมาแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจในอะไหล่ ชิ้นส่วนต่างๆที่อู่ซ่อมให้ ต้องการให้ตรวจสอบ อีกกรณี คือ ที่ยังไม่ได้นำรถออกจากอู่ และพอติดต่อทวงถามไปที่เจ้าของอู่ก็เงียบไม่ได้รับการติดต่อกลับ และที่สำคัญคือผู้เสียหาย พยายามไปดูที่อู่พบว่าอู่ปิด และไม่เห็นรถของตนเองจอดอยู่ในอู่แล้ว เฉพาะผู้เสียหาย 11 รายนี้ มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 35 ล้านบาท
โดยมี พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรภิบูลย์ ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต พ.ต.ท.เนติ รุ่งฟ้าแสงอรุณ รองผกก.สอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง รองผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต พ.ต.ต.อิทธิพล พุทธรักษา สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสภ.ปากคลองรังสิต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ผู้เสียหายเจ้าของรถยนต์ ราคา 9 ล้านกว่าบาท เล่าว่า รถของเธอมีประกันชั้น 1 และเกิดอุบัติเหตุถูกชนจนได้รับความเสียหายจึงตัดสินใจนำรถซ่อมที่อู่ดังกล่าว ทางอู่ตีประเมินซ่อม 3.2 ล้านบาท ซึ่งประกันก็อนุมัติตามวงเงินนั้น และ อู่ก็การันตีว่า ซ่อมเสร็จใน 2 เดือน
หลังตัดสินใจทำเรื่องซ่อมและอนุมัติวงเงินเรียบร้อย ตนจ่ายเงินงวดแรก 1.6 ล้านบาท จ่ายให้อู่แล้ว เหลืออีกครึ่งหนึ่งประมาณ 1.6 ล้านบาท ซึ่งสั่งซ่อมตั้งแต่ พ.ย.2566 จนถึงขนาดนี้ผ่านมา 2 ปีรถยังซ่อมไม่เสร็จ ตนก็ยังไม่จ่ายเงิน 1.6 ล้าน เพราะทางอู่มีข้ออ้างสารพัดว่ายังขาดอะไหล่ตัวนั้นตัวนี้
พอตนเห็นข่าวยิ่งเกิดความกังวลใจ ต้องการขอรถคืนและนำไปซ่อมที่อื่นต่อ ปรากฏว่าติดต่อเจ้าของอู่ไม่ได้เลยสักคน จึงตัดสินใจเดินทางไปที่อู่เพื่อดูรถ พยายามสอดส่องเข้าไปด้านใน ซึ่งอู่ปิดอยู่แล้วก็ไม่พบรถของตนเองจอดอยู่ในอู่แล้ว
ด้าน พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรภิบูลย์ ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ต้องการสอบสวนผู้เสียหายก่อนว่าแต่ล่ะคดีจะเข้าข้อกฎหมายด้านใดบ้าง พร้อมต้องรอบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้ว