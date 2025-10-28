จับแล้ว แก๊งเงินกู้โหด ตื้บลูกหนี้สาหัส ถอดกางเกง โชว์ก้น-น้องชาย เย้ยผู้เสียหาย อ้างไม่ใช้แก๊งเงินกู้ แต่มาทวงหนี้ให้เมีย
นนทบุรี : จากเหตุการณ์ที่ นางบงกช (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ผู้เสียหาย ซึ่งตกเป็นเหยื่อของแก๊งเงินกู้นอกระบบ บุกทำร้ายร่างกายถึงห้องเช่า พื้นที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อกลางดึกวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา โดย นางบงกช ได้รับบาดเจ็บต้องเย็บแผลในช่องปาก 8 เข็ม และศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนจากการถูกตบแล้วล้มหัวฟาดพื้นอีกด้วย
นอกจากนี้แก๊งเงินกู้นอกระบบ ยังทำลายทรัพย์สินในห้องพัก รวมทั้งรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายอีกด้วย เมื่อช่วงเวลา 21.00 น. ของวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่าน ก่อนที่ต่อมานางบงกชผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง เพื่อดำเนินคดีกับแก๊งเงินกู้นอกระบบ
โดยพฤติกรรมของแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบกลุ่มดังกล่าว บุกตามไปทวงหนี้ นางบงกช ถึงในห้องเช่าพร้อมใช้กำลังทำร้ายร่างกายด้วยการตบ-เตะ จนทำให้ผู้เสียหายบาดเจ็บสาหัสต้องเย็บแผลในช่องปาก
นอกจากนี้ยังอาละวาดทำลายรถ จยย.ผู้เสียหายอีกด้วย และยังแสดงพฤติกรรมอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ด้วยการถอดกางเกงโชว์ก้นและอวัยวะเพศให้ผู้เสียหายดู พร้อมท้าทายให้ผู้เสียหายถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ต่อมาเมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 27 ต.ค.68 ที่ผ่านมา พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง พ.ต.ท.นเรนทร วีระ รอง ผกก.สส.สภ.บางบัวทอง พ.ต.ท.ศิโรดม ศรีปัญญา สว.สส.สภ.บางบัวทอง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.บางบัวทอง สามารถติดตามจับกุมตัว นายชลนัย (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ชาว จ.พะเยา
ในข้อหากระทำความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงิน โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันเรียกดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ร่วมกันทวงหนี้ โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย, ร่วมกันข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้ถูกข่มขืนใจ ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
บุกรุกในเวลากลางคืน และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ อันเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรีที่ จ.1434/2568 ลงวันที่ 25 ต.ค.68 โดยสามารถตามจับกุมนายชลนัยได้ที่ริมถนนภายในหมู่บ้านแสงบัวทอง หมู่ที่ 8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงได้ควบคุมตัวมาทำการสอบสวน
โดย นายชลนัย ผู้ต้องหารับสารภาพว่า ตนไม่ได้เป็นแก๊งปล่อยเงินกู้ แต่ภรรยาตนกับนางบงกชรู้จักกัน เพราะภรรยาตนไปสระผมที่ร้านเสริมสวยของนางบงกชตั้งแต่ร้านเก่า แล้วนางบงกชมาร้องไห้อ้อนวอนขอยืมเงินจากภรรยา 2 หมื่นบาท เพื่อนำไปลงทุนเปิดร้านใหม่แทนร้านเก่าที่ถูกไล่ที่
ด้วยความสงสารและเห็นใจ จึงให้นางบงกชกู้ยืมไปโดยไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไร ซึ่งนางบงกชบอกว่าจะทยอยใช้หนี้ให้ตนวันละ 200 บาท แต่มาในระยะหลังนางบงกชเริ่มไม่ใช้หนี้ให้ตนตามที่สัญญาไว้และยังปิดโทรศัพท์มือถือทำให้ติดต่อไม่ได้อีก
ในคืนเกิดเหตุตนได้ไปติดตามทวงถามเรื่องเงินที่นางบงกชกู้ยืมไป และยังติดค้างอยู่หมื่นกว่าบาท หลังจากที่ไม่สามารถโทรติดต่อกับนางบงกชได้เลย พอตนตามไปเจอนางบงกชที่ห้องเช่า กลับถูกนางบงกชด่าทอและไล่ตะเพิด ด้วยความโมโหตนจึงเข้าไปทำร้ายร่างกายนางบงกช
ส่วนที่ตนถอดกางเกงโชว์ก้นโชว์อวัยวะเพศใส่นั้น เป็นเพราะว่านางบงกชพยายามจะยกโทรศัพท์มาถ่ายตนก่อน ด้วยความโมโหเลยตัดสินใจประชดด้วยการถอดกางเกงโชว์เพื่อให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่น