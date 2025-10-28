สลด รปภ. เพิ่งออกจาก รพ. ถูกรถชนดับ กลางถนนพระราม 2 ตำรวจเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อหาเบาะแสของรถคู่กรณีที่หลบหนี
วันที่ 28 ต.ค.2568 ร.ต.อ.กนกพล ไกรราม รอง สว. (สอบสวน) สน.บางมด รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บริเวณ ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จึงประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราช และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ อยู่หน้าปากซอย พระราม 2 ซอย 18 เป็นถนน 2 ช่องจราจร มุ่งหน้าแยกบางประแก้ว มีร่างชายเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นถนนเลนซ้ายสุด ใกล้ขอบฟุตปาธ สภาพศพจมกองเลือด ตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิต คือ นายหนูกัน (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ศีรษะมีแผลฉกรรจ์ คาดว่าเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า คลิก สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ล้มตะแคงอยู่บนพื้นถนน สภาพด้านข้างตัวรถและกระจกแตกเสียหาย
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเขตจอมทอง เล่าว่า ระหว่างปฏิบัติงานอยู่บริเวณหน้าปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 ได้ยินเสียงดังคล้ายรถชนกัน จึงหันไปดูพบว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนน ส่วนคนขับกระเด็นมากระแทกฟุตปาธฝั่งตรงข้าม ตอนนั้นไม่เห็นรถคู่กรณี เห็นแต่คนเจ็บนอนแน่นิ่ง มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยยกรถจากฝั่งขวามือเข้ามาไว้ข้างทาง
ด้าน อดีตภรรยาผู้เสียชีวิต เล่าว่า ผู้ตายเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาเมื่อสองสามวันก่อน เพิ่งออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้าน ยังไม่หายดีเต็มร้อย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ เพื่อหาเบาะแสของรถคู่กรณีที่หลบหนีไป พร้อมมอบหมายให้อาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลศิริราช ก่อนจะส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป