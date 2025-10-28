เทศบาลเชียงใหม่แจงแล้ว ดราม่าพ่นสีดำบนประติมากรรมสวนดอกไม้ ส่วนอีกหลายจุดเตรียมปรับโทนสี เผยงานลอยกระทงยังจัดอยู่ แต่งดการแสดงหลายอย่าง
จากกรณีเกิดกระแสดราม่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีประติมากรรมสวนดอกไม้ บริเวณเกาะกลางเชิงสะพานนวรัฐฝั่งตะวันตก กลางเมืองเชียงใหม่ จากเดิมที่เป็นดอกไม้สีสันสดใสสวยงาม มีการพ่นสีดำทับดอกไม้ทั้งหมด จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์หนักและพากันแชร์ภาพในสื่อสังคมออนไลน์ อ่านข่าว ถกสนั่น เทศบาลฯเชียงใหม่ พ่นสีดำทับดอกไม้ทั่วเมือง งานประเพณีเดือนยี่เป็ง
ล่าสุดวันที่ 28 ต.ค.68 นายอัศนีย์ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยเฉพาะการประดับตกแต่งเมืองเพื่อให้เหมาะสม รวมไปถึงรูปแบบการจัดงานที่จะเน้นการคงรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
โดยรูปแบบของการจัดงานลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4- 6 พ.ย.68 ยังคงมีการประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ แต่ให้งดการแสดงประกอบ และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอย่าง เช่นประกวดการจัดซุ้มประตูป่า, การประกวดประดิษฐ์สะเปาล้านนา, การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา และการปล่อยกระทงสาย
ขณะที่ในส่วนของการตกแต่งเมืองเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของประเพณียี่เป็ง และปรับเข้ากับบรรยากาศของการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เน้นการปรับลดโทนสีลง โดยประติมากรรมสวนดอกไม้ บริเวณเกาะกลางเชิงสะพานนวรัฐฝั่งตะวันตก กลางเมืองเชียงใหม่ จากเดิมที่เป็นดอกไม้สีสันสดใสสวยงาม มีการพ่นสีดำทับดอกไม้ทั้งหมดจนเกิดกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์นั้น ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตกแต่ง ซึ่งจะนำดอกไม้สีขาวมาปลูกประดับเพิ่มเติม และจะหารือเพื่อปรับปรุงให้มีความสวยงามมากกว่านี้ต่อไป
นอกจากนี้ในส่วนของจุดอื่นๆ ก็ได้ปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติม เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการไว้อาลัยพระพันปีหลวง อาทิ ซุ้มไฟทิพยรัศมีเวียงพิงค์ สู่ดินแดนวิจิตรแห่งล้านนา บริเวณถนนท่าแพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในไฮไลต์ต้อนรับนักท่องเที่ยว มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเน้นโทนสีขาวเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแห่งความโศกเศร้า รวมไปถึงที่บริเวณจุดประตูช้างเผือกที่ได้ตกแต่งเป็นสวนดอกไม้ และทาสีช้างที่ตกแต่งใหม่จากเดิมเป็นสีชมพูก็ลดโทนสีเปลี่ยนให้เป็นสีขาว และการทำซุ้มไฟที่ตกแต่งให้ดูมีความเหมาะสมมากที่สุด
โดยทางเทศบาลฯ เดินหน้าปรับแต่งสถานที่รับเทศกาลยี่เป็ง และแจ้งดราม่าพ่นสีประติมากรรมดอกไม้ บอกยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ และหลายวัดตกแต่งคงไว้ตามประเพณี ขณะที่หลายจุดสำคัญตามตัวเมืองเจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเน้นโทนสีขาวสุภาพเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการไว้อาลัยพระพันปีหลวง