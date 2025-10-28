บีบแตรเตือนเสียงดังสนั่นแล้ว เก๋งฝ่าแผงกั้น โดนรถไฟชน กระเด็นไปโดนรถกระบะที่จอดรอให้รถไฟผ่าน คนขับได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งเหตุรถไฟชนรถกระบะ และรถเก๋ง บริเวณจุดตัดรถไฟ หน้าวัดบ้านส้อง อ.เวียงสระ ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์ถูกรถไฟชนเสียหาย 2 คัน
น.ส.บุญชู (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี คนขับรถเก๋งโตโยต้า ยาริส สีเทาดำ ทะเบียนสุราษฎร์ธานี ได้รับบาดเจ็บ ถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ส่วนรถยนต์คันที่ 2 ที่ได้รับความเสียหายเป็น รถกระบะอีซูซุ สีเทาดำ ทะเบียนสุราษฎร์ธานีย มี นายณัฐชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี เป็นคนขับ อาการปลอดภัย โดยรถไฟขบวน หาดใหญ่-ชุมพร (รถไฟสายท้องถิ่นระยะทางสั้น) จอดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 20 เมตร ไม่ได้รับความเสียหายและผู้โดยสารไม่ได้รับบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถยนต์ขับมาถึงบริเวณจุดตัดรถไฟที่มีสัญญาณแจ้งเตือนและแผงกั้นกำลังลดต่ำลง เพื่อให้รถทั้ง 2 ฝั่งหยุด ในช่วงจังหวะนั้นได้มีรถเก๋งขับฝ่าแผงกั้น ถูกรถไฟชนทำให้พุ่งกระแทกไปชนรถกระบะที่จอดรออยู่ได้รับความเสียหาย
นายณัฐชัย กล่าวว่า ขณะที่ตนขับรถมาบริเวณจุดตัดรถไฟเห็นแผงกั้นเริ่มลง และรถไฟกำลังมา จึงหยุดรถจอดรอเพี่อให้รถไฟไปก่อน จู่ๆมีรถอีกคันพุ่งฝ่าแผงกั้นจึงถูกรถไฟพุ่งชน จนมาฟาดถูกรถตัวเองได้รับความเสียหาย ทั้งที่รถยนต์ทั้ง 2 ฝั่งบีบแตรรถเตือนเสียงดังมาก แต่คงไม่ได้ยิน โชคดีที่รอดชีวิตมาได้
ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับรถเก๋งน่าจะมองไม่เห็นไม้กั้นที่กำลังปิดทางผ่าน จึงขับข้ามมา จึงเกิดอุบัติดังกล่าว