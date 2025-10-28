ค้นรังใหญ่ ‘บุหรี่ไฟฟ้า’ เชียงใหม่ ยึดของกลางรวมมูลค่า 6.7 ล้านบาท ขณะที่ตรวจสอบลูกค้าในไลน์มีมากเกือบ 2 หมื่นคน
เชียงใหม่ – ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงข่าวการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ และการบุกทะลายเข้าโกดัง 3 จุดในเชียงใหม่ โดยสามารถควบคุมตัว น.ส.กบิษฎา อายุ 40 ปี และ น.ส.กฤษณา อายุ 31 ปี พร้อมของกลางดังนี้
1. บุหรี่ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ จำนวน 36,555 ชิ้น (มูลค่า 6,699,000 บาท)
2. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 2 ชุด
3. โทรศัพท์มือถือจำนวน 2 เครื่อง
4. กล่องกระดาษสำหรับส่งพัสดุกว่า 2,000 กล่อง
5. เราเตอร์ไวไฟจำนวน 1 ตัว
พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผบ.ตร. และ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 เปิดเผยว่า ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ภ.5) ร่วมกับ บก.สส.ภ.5 สืบสวนทราบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์แล้วจัดส่งทางขนส่งให้ถึงบ้าน จึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่ากลุ่มลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า มีที่ตั้ง 3 จุด ประกอบด้วยพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ 1 จุด อ.หางดง 2 จุด จึงได้รวบรวมข้อมูลขออนุมัติศาลเพื่อทำการตรวจค้น
ต่อมาได้เข้าทำการตรวจค้นสถานที่ ซึ่งจัดให้เป็นที่ซุกซ่อนบุหรี่ไฟฟ้าและสถานที่บรรจุเพื่อส่งทางไปรษณีย์ จำนวน 3 จุด พร้อมกันดังนี้
จุดที่ 1 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 3 อ.เมืองเชียงใหม่ พบบุหรี่ไฟฟ้า 546 ชิ้น
จุดที่ 2 หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 10 อ.หางดง พบบุหรี่ไฟฟ้า 3,828 ชิ้น
จุดที่ 3 หมู่บ้านสมหวัง อ.หางดง พบบุหรี่ไฟฟ้า 33,181 ชิ้น
ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย รับสารภาพว่า ทำหน้าที่เป็นพนักงานบรรจุบุหรี่ไฟฟ้าและจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ให้ลูกค้า โดยอาศัยช่วงเวลากลางคืนในการทำงานและจัดส่งสินค้าในช่วงเช้า ได้เงินเดือนเดือนละ 16,000 บาท ขณะที่ไลน์แอดมีสมาชิกรวมกว่า 18,000 คน