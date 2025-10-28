โคราช ขานรับ นโยบาย 50 สถานศึกษาในสังกัด งดงานรื่นเริง 1 ปี แต่ไม่ยกเลิกกิจกรรมสำคัญ เพียงต้องปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสม

นครราชสีมา – ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ให้สัมภาษณฺ์กรณี กระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งหน่วยงาน องค์กรในสังกัด ศธ. และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ไว้ทุกข์และงดกิจรรมที่มีลักษณะเป็นงานรื่นเริงเป็นเวลา 1 ปี

ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ กล่าวว่า เรื่องการงดงานรื่นเริงในช่วงไว้ทุกข์ 1 ปี โดยไม่กระทบกับการจัดกิจกรรมการเรียน และอื่น ๆ นั้น ตนจะเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 50 แห่ง มาประชุมหารือในวันที่ 31 ต.ค. นี้ เพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องนโยบายและทิศทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้แนวทางออกมา

ตอนนี้ได้มีการสื่อสารเป็นการภายในให้ทราบในเบื้องต้นแล้ว ตามที่ท่านรัฐมนตรีฯ ได้ให้ข่าวตามที่เป็นประเด็นอยู่ว่า การดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้วางแผนเอาไว้ก็เป็นไปตามเดิม แต่ให้ปรับรูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมให้มีความเหมาะสม และยังไม่ได้มีการสั่งให้ยกเลิกกิจกรรมสำคัญใด ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน

ส่วนงานอีเวนต์ที่เป็นงานรื่นเริงต่าง ๆ ต้องพูดคุยสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในระหว่างการไว้ทุกข์ รวมไปถึงกิจกรรมปีใหม่ วันเด็ก ยังไม่ได้ยกเลิกหรือสั่งห้าม แต่อาจต้องปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสม

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
3

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
4

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
7

อย.เผยผลตรวจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชื่อดัง สูตร 2 พบผิดมาตรฐานทดสอบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
8

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
9

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
10

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่