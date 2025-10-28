โคราช ขานรับ นโยบาย 50 สถานศึกษาในสังกัด งดงานรื่นเริง 1 ปี แต่ไม่ยกเลิกกิจกรรมสำคัญ เพียงต้องปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสม
นครราชสีมา – ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ให้สัมภาษณฺ์กรณี กระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งหน่วยงาน องค์กรในสังกัด ศธ. และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ไว้ทุกข์และงดกิจรรมที่มีลักษณะเป็นงานรื่นเริงเป็นเวลา 1 ปี
ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ กล่าวว่า เรื่องการงดงานรื่นเริงในช่วงไว้ทุกข์ 1 ปี โดยไม่กระทบกับการจัดกิจกรรมการเรียน และอื่น ๆ นั้น ตนจะเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 50 แห่ง มาประชุมหารือในวันที่ 31 ต.ค. นี้ เพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องนโยบายและทิศทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้แนวทางออกมา
ตอนนี้ได้มีการสื่อสารเป็นการภายในให้ทราบในเบื้องต้นแล้ว ตามที่ท่านรัฐมนตรีฯ ได้ให้ข่าวตามที่เป็นประเด็นอยู่ว่า การดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้วางแผนเอาไว้ก็เป็นไปตามเดิม แต่ให้ปรับรูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมให้มีความเหมาะสม และยังไม่ได้มีการสั่งให้ยกเลิกกิจกรรมสำคัญใด ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ส่วนงานอีเวนต์ที่เป็นงานรื่นเริงต่าง ๆ ต้องพูดคุยสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในระหว่างการไว้ทุกข์ รวมไปถึงกิจกรรมปีใหม่ วันเด็ก ยังไม่ได้ยกเลิกหรือสั่งห้าม แต่อาจต้องปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสม