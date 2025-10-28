หนุ่มขี่จยย. บุกเดี่ยวชิงทอง กลางเมืองระยอง กวาดไปทั้งถาด ตร.เร่งไล่วงจรปิดล่าตัว ได้ไปทั้งหมดหนัก 5 บาท ก่อนหนีไปอย่างรวดเร็ว
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ บุกเดี่ยวชิงสร้อยคอทองคำ ห้างทอง บริเวณถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยคนร้ายได้สร้อยคอทองคำไป 5 เส้น น้ำหนักเส้นละ 1 บาท
เจ้าของร้านทอง เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายสวมแจ็กเก็ตสีดำ กางเกงขายาวสีดำ สวมหมวกกันน็อก สวมแมสก์สีขาว รูปร่างสันทัด สูงประมาณ 165 ซม. อายุประมาณ 30 ปี ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ 100 สีน้ำเงิน จอดรถหน้าร้าน ก่อนจะเดินเข้ามาในร้านขอซื้อทองแท่งจากทางร้าน ทางร้านบอกไม่มี
คนร้ายเลยเปลี่ยนขอดูสร้อยคอ ทองคำน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 5 เส้น และทำทีโทรศัพท์หาเมีย พร้อมขอถ่ายรูปสร้อยคอทองคำ เพื่อส่งไปให้เมียดู ก่อนที่จะรวบเอาสร้อยคอทองคำดังกล่าวที่วางอยู่ในถาดบนเคาน์เตอร์ วิ่งหนีออกจากร้านขึ้นรถขี่หนีไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลา 30 นาทีอยู่ในร้าน ต่อมาจึงแจ้งตำรวจ สภ.มาบตาพุด ให้ตรวจสอบ
ต่อมามีตำรวจ สภ.มาบตาพุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้มาตรวจสอบ และเก็บหลักฐาน รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ทั้งในร้านและบริเวณเส้นทางหลบหนีของคนร้าย เพื่อใช้เป็นเบาะแสนำไปสู่การติดตามจับกุมคนร้ายต่อไป