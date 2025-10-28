ถนนข้าวสาร ยันยังจัดงาน ฮาโลวีน 31 ต.ค. 68 แต่ยกเลิกพาเหรด ลดเสียง เตรียมปรับเปลี่ยนรูปแบบ เคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2569
วันที่ 28 ต.ค. 2568 นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร เปิดเผย มติชน ว่า ผู้ประกอบการในถนนข้าวสาร ยังคงจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ภายใต้ชื่อ KHAOSAN Halloween แต่ได้รับรูปแบบการจัดงาน โดยยกเลิกขบวนการพาเหรด ขบวนรถตุ๊กตุ๊ก ลดการใช้เสียงหรือความบันเทิงบนถนน แต่ยังคงเปิดให้มีการแต่งกายสไตล์วันฮาโลวีนในคืนวันที่ 31 ตุลาคม ได้เตรียมจุดแต่งหน้าและจุดถ่ายภาพแบบหลอนๆ ไว้บริการ
เนื่องจากยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พักอาศัยและทยอยเข้ามาใช้บริการกินดื่มในถนนข้าวสารจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรป รัสเซีย และเอเชียบางส่วน ขณะที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอาคารปิดมิดชิด ยังเล่นดนตรีหรือเปิดเสียงภายในร้านปกติ เพียงขอความร่วมมือลดเสียง เพราะยังต้องให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ
“เพื่อไม่ให้เงียบเกินไป ก็ยังมีการประกวดการแต่งกายแต่งหน้าชวนหลอน เพียงแค่ไม่ได้มีเวทีหรือการใช้เสียง แต่จะมีเจ้าหน้าที่ค่อยเดินส่องหาผู้มีการแต่งกายชวนกลอนที่โดดเด่นและมอบสติกเกอร์เพื่อมารับรางวัล เพื่อยังคงยอดขายและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีกิจกรรมบ้างในวันฮาโลวีนที่มีนักท่องเที่ยวยังอยากมาเที่ยวในช่วงนี้พอดี”
นายสง่า กล่าวต่อว่า ส่วนงานวันลอยกระทงและกิจกรรมอื่นๆ จะไม่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ และเตรียมดูว่าช่วงเคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2569 จะปรับเปลี่ยนการจัดงานอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมและลูกค้าต่างชาติยังสามารถเข้ามาฉลองปีใหม่บนถนนข้าวสารได้เหมือนทุกปี