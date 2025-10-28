บุกร้าน น้ำท่อม ยาแก้ไอ ใกล้โรงเรียนดังย่านบางใหญ่ ยอดขายวันละ 3,000

นนทบุรี – นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบางใหญ่ สั่งการให้นายอภิชาติ สุขรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางใหญ่ ร่วมกับ พ.ต.อ.สิรภพ อนุสิริ ผกก.สภ.บางใหญ่ เข้าตรวจสอบร้านขายน้ำแห่งหนึ่ง ต.บางเลน อ.บางใหญ่ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าร้านขายน้ำดังกล่าว ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อม ใบกระท่อม ยาแก้ไอ กัญชา ให้ผู้ใช้แรงงานและเยาวชน

จากการตรวจสอบ พบว่าร้านดังกล่าวเป็นห้องแถวชั้นเดียว อยู่ใกล้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ประมาณ 500 เมตร โดยหน้าร้านติดป้ายขายน้ำอัดลมตลอด 24 ชั่วโมง แต่ภายในมีการจำหน่ายน้ำกระท่อมและยาแก้ไอ ตามคำร้องเรียนจริง

พบน้ำกระท่อมแช่อยู่ในลังน้ำแข็งจำนวน 98 ขวด ใบกระท่อมน้ำหนัก 8 กก. ยาแก้ไอจำนวน 147 ขวด กัญชาจำนวน 221.49 กรัม จึงยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลาง

นายธันวา อายุ 24 ปี คนดูแลร้าน อ้างว่า ตนเป็นเพียงลูกจ้าง ได้ค่าเเรงวันละ 350 บาท และเพิ่งมาทำงานได้ประมาณ 3 เดือน โดยในแต่ละวันจะขายของได้ประมาณวันละ 3,000 บาท

