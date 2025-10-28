สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ ซัด ‘โคมปิ้นจะหลิ้น’ ติดกลับหัว ชี้น่าอาย ไล่ไปศึกษาจากลำพูน เผยยังดีที่ยังไม่ถึงวันจริง มีคนมาเห็นก่อน

เชียงใหม่ – ความคืบหน้า โคมปิ้นจะหลิ้น ติดตั้งกลับหัวกลับหาง จนเกิดกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นในโลกออนไลน์

ล่าสุด นายวัลลภ นามวงค์พรหม กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เชียงใหม่เป็นเมืองวัฒนธรรมติดอันดับต้นต้นของโลก รวมทั้งประเพณีอันดีงามของล้านนา โดยเฉพาะประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงล้านนาดังไปทั่วโลก

การที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ช่างผู้รับเหมามาดำเนินการติดโคมไฟประดับก่อนถึงเทศกาลลอยกระทงนั้นกลับหัวกลับหางเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่ง ดีนะยังไม่ถึงวันจริง มีคนเห็นก่อนจึงได้ติงมาทางเทศบาลควรจะรีบแก้ไขโดยด่วน

การติดตั้งควรจะศึกษาให้ดีก่อน มีตัวอย่างให้เห็นมาตลอดอย่างเช่น จ.ลำพูน ก็มีการติดตั้งโคมไฟเป็น 10,000 ดวง ควรจะศึกษาก่อนที่จะมาติดตั้งแบบนี้ อย่างไรก็ตามการแก้ไขควรเร่งกระทำยังทันอยู่

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางมายังในตัวเมืองเชียงใหม่ ถนนท่าแพ ซึ่งเป็นจุดติดตั้งโคมไฟบริเวณแยกข่วงประตูท่าแพและถนนท่าแพ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ให้ช่างมาดำเนินการแก้ไขติดตั้งให้ถูกวิธีอย่างเร่งด่วนแล้ว

เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขการติดตั้ง โคมธรรมจักร ใหม่แล้ว

